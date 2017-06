Ipatinga recebe o Campeonato Mineiro Petiz de Natação

No próximo sábado (30) e domingo, a Usipa, em Ipatinga, sedia o Campeonato Mineiro Petiz de Natação, promovido pela Federação Aquática Mineira (FAM). Na disputa por medalhas estarão aproximadamente 200 atletas, vindos de 13 clubes, entre eles a equipe Usipa /Usiminas/Univale/Sicoob, anfitriã da competição.

Representada por 27 atletas da categoria Petiz, a Usipa tem a vantagem de competir em casa. Segundo o técnico Alexandre Watanabe, a preparação para o Mineiro foi intensificada desde a última semana e a equipe está bem preparada, o objetivo é conquistar bons resultados e demonstrar a qualidade do treinamento que vem sendo realizado. “Os atletas estão motivados e vão nadar em busca de superar suas marcas. Eles estão se saindo muito bem nos treinos e isto com certeza refletirá no resultado da competição.”, afirma Watanabe.

Segundo o nadador da Usipa Pedro Henrique Berberth, de 12 anos e que treina no clube há três, participar do campeonato é uma experiência gratificante. “É a quarta vez que participo deste torneio e sempre supero as minhas expectativas. Estamos treinando muito e meu objetivo é melhorar as minhas marcas e trazer medalhas para a Usipa.”, declara Pedro.

Para os torcedores que desejam conferir a atuação dos nadadores, a competição é aberta ao público e começa nesta sexta (30) às 17 horas. Todas as etapas ocorrem na piscina olímpica da Usipa.