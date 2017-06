Ipatinga Gourmet promove oficinas de gastronomia

Para os mais apaixonados por preparar alimentos, “cozinhar é fazer poesia para ser degustada”. A esse grupo é que o Ipatinga Gourmet dedica uma série de oficinas, que serão realizadas de 3 a 7 de julho, na sala de treinamento do Hiperconsul, no Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. As aulas integram o programa do festival gastronômico, que será desenvolvido nos dias 2 e 9 de julho no Centro Comercial do Cariru e no Parque das Cachoeiras, respectivamente.

As oficinas têm como principais objetivos identificar novos talentos regionais, estimulando suas potencialidades e a integração entre alunos e participantes das oficinas. Todas as receitas elaboradas durante as aulas terão a mandioca cultivada na região como principal ingrediente, uma forma de valorização dos produtos locais.

No dia 3 de julho, os chefes Ana Paula Pires e Vito Marcone abrem a programação dos cursos com a oficina Gnicchi com pato salteado com legumes grelhados, que será ministrada de 19h às 22h. Rosti de mandioca com carne desfiada e queijo coalho, o prato do dia 4, será ensinado pelas chefes Mari Penna e Nádia Andrade.

No dia 5, Bobó de camarão à Itaúnas com crepe de couve será assunto da oficina ministrada pelos chefes Edson Teixeira e Enyály Poletti. No dia 6, serão promovidas pelo Sebrae duas oficinas, uma de 13 às 17h, sobre Como melhorar a identidade visual de sua empresa; e outra de 18 às 22h, tendo como tema O uso do cardápio como diferencial competitivo.

“As oficinas realizadas pelo Sebrae, importante parceiro e um dos realizadores do Festival, são a grande inovação desta edição 2017. As aulas terão como público-alvo empreendedores dos setores de alimentos e bebidas”, comenta o consultor chefe, Jason Ribeiro de Vasconcellos. Os chefes Hygor Pedrosa e Augusto Nora ministrarão, no dia 7, a oficina de Sushi de churrasco.

Para cada oficina, serão ofertadas 40 vagas, e cobrada uma taxa de R$20, exceto para as promovidas pelo Sebrae, que serão gratuitas.

O Ipatinga Gourmet, uma realização da Fino Trato – gestão cultural – e Sebrae, foi contemplado com recursos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), principais patrocinadores do evento, via Edital de Fomento à Gastronomia. “Nosso projeto concorreu e foi selecionado entre festivais de todo o Estado, o que garantiu sua realização”, explica Leila Cunha, diretora de produção do Ipatinga Gourmet, acrescentando que as oficinas contam com o apoio do Hipermercado Consul.

Serviço

Oficinas de gastronomia. De 2 a 7 de julho, na Sala de Treinamento do Hipermercado Consul (Shopping do Vale).

As inscrições podem ser feitas na Brüder Butiquim (Rua Dom Pedro II, 185 – Cidade Nobre), no Don Patrício (Centro Comercial Cariru) e Don Patrício (av. Monsenhor Rafael, nº 23, Bairro Timirim, Timóteo).

Mais informações pelo telefone 31 9 8829.9591

—-