Ipatinga capacita produtores rurais visando proteção das nascentes

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur), em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Ipatinga, realiza durante esta semana um treinamento sobre a recuperação e proteção de nascentes nas comunidades Córrego dos Lúcio e Ipaneminha. O curso teve início nesta segunda-feira (19) e será concluída nesta quarta (21).

A capacitação oferecida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) tem como público-alvo os produtores rurais e agricultores familiares das duas comunidades. Através de aulas teóricas, interativas e práticas, é exposto o ciclo da água na natureza, como protegê-la através da nova Lei Florestal de Minas Gerais, como recuperar a nascente, descobrir e aumentar a disponibilidade de água através da localização do olho d’água natural. Também são apresentadas estruturas de solo e cimento, pedra, entre outros materiais que possibilitam uma proteção maior das nascentes.

Segundo Wagner da Silva, instrutor do Senar, o principal objetivo do curso é aumentar a disponibilidade de água. “Depois que nós vivemos aquela crise hídrica em 2014, várias cidades ficaram com problemas graves por causa de água. Então o Senar criou este programa Nosso Ambiente, que é recuperação de nascentes e de áreas degradáveis, no intuito de aumentar a disponibilidade de água e levar a consciência ambiental para os produtores rurais”.

Ainda conforme o Secretário da pasta de Desenvolvimento econômico e Turismo Célio Aleixo, o propósito é formar profissionais rurais para recuperar e proteger as nascentes. “Nosso objetivo é que eles façam parte deste processo de salvação, porque a absorção de água se dá na área rural, já que as cidades estão todas impermeabilizadas. Quanto mais multiplicadores se formarem no curso, mais água nós vamos ter”, acredita.

ÁGUA É VIDA

Para Maria da Graça Costa, moradora do Córrego dos Lúcio, “as pessoas devem entender que a água é vida. Assim, é preciso praticar a proteção das nascentes”. Ela disse que com as informações recebidas pretende trabalhar na recuperação de uma fonte hídrica que parece comprometida, nas terras da família.

De acordo com Carmelita Almeida, gerente de Produção Rural da Semdetur, o objetivo desta parceria com o Sindicado dos Produtores Rurais é, sobretudo, aumentar a disponibilidade de água para a comunidade. “A Prefeitura, com alguns parceiros, mobilizou a comunidade e obteve a doação de alguns materiais como canos, cimento, pedras, entre outros, para produzir um sistema de contenção e tratamento de água durante o treinamento do Senar, para que ela chegue às casas dos moradores depois de passar por um processo de purificação”.

A Lei Florestal mineira, nº 20.922, de outubro de 2013, agora reeditada, dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade. É um dos pilares da legislação ambiental em Minas Gerais ao estabelecer normas sobre o tema, de acordo com as especificidades regionais quanto ao uso do solo, consumo de matéria-prima florestal e cuidados exigidos pelos biomas do Estado.