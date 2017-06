Instituto do Inox capacita Aprendizes de Ofício da Aperam

Iniciar uma carreira é sempre um desafio e quanto mais qualificado, mais preparado para o mercado o profissional está. Os 27 Aprendizes de Ofício da Aperam tiveram a oportunidade de complementar, ainda mais, o currículo no Curso Conformação e Soldagem dos Aços Inoxidáveis, realizado no Instituto do Inox, em Timóteo. Com 100 horas de duração, a qualificação tem o objetivo de fortalecer as competências dos aprendizes para futuros desafios profissionais, além de garantir uma formação diferenciada.

O diretor do Instituto do Inox, Adolfo Kalergis do Nascimento Viana, conta que uma das novas ações desenvolvidas pela instituição está focada na qualificação e formação de pessoas. “Queremos mostrar para o mercado as vantagens técnicas e o excelente retorno financeiro do inox. Em paralelo, vamos qualificar os profissionais que irão, efetivamente, fabricar as novas aplicações. Estes profissionais serão determinantes para alcançarmos os resultados propostos, seja ele de qualificação, geração de emprego ou renda e consumo de inox”, afirma.

Para o aprendiz de ofício, Amon Leles Soares Junior, os professores são ótimos e as aulas são bem planejadas. “Sempre quero ampliar meus conhecimentos, então esse curso é uma grande oportunidade para estar um passo à frente, antecipar as necessidades do mercado”, destaca.