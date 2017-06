Instituto Cenibra e Sebrae promovem empreendedorismo regional

O Sebrae entregou nesta semana, a proposta de estrutura e layout Lavanderia da Eva, em Belo Oriente, com foco na ergonomia, gerenciamento do espaço, sistema de produção. A ação integra a parceria do Instituto Cenibra com o Sebrae para promover o empreendedorismo regional, visando alavancar novos negócios, com adequada infraestrutura, questões ambientais, gestão, produção e comercialização.

Também nesta semana, o instituto promoveu o terceiro módulo do curso do Sebrae para capacitação das artesãs do Projeto Indaiá, que trabalham em Antônio Dias com a produção de materiais a partir da palha do indaiá. Até dezembro deste ano, o Instituto Cenibra realizará mais de 20 ações do Projeto Ação e Cidadania nos municípios de atuação.

Com ações de lazer, integração social e reflexão, o projeto promoveu, neste mês, jogos e brincadeiras que estimulam a concentração, postura, valores, coordenação motora e outros atributos. O objetivo é contribuir para a reflexão e o desenvolvimento humano, resgatando valores regionais e o potencial de trabalho em equipe para a transformação da sociedade.

O Instituto Cenibra já realizou o projeto ação e cidadania nas localidades de Bom Sucesso (Sabinópolis), Córrego do Mono (Coroaci), Revés do Belém (Bom Jesus do Galho), Santa Rita (Peçanha), São Pedro Irimirim (Coluna), Boa Vista (Virginópolis), Taquaral (Guanhães), Santana do Barro (Divinolândia de Minas), São Sebastião do Baixio (Periquito), Cordeiro de Minas (Caratinga), Pingo D´Água, Alfié (São Domingos do Prata) e Fonseca (Alvinópolis).