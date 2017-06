Hospital Márcio Cunha integrará programa de investimentos da Cemig

A deputada estadual Rosângela Reis (PROS-MG) recebeu nesta terça-feira (20) do secretário de Estado de Governo, Odair Cunha, a informação que o Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi contemplado no “Programa de Investimento em Hospitais”, da Cemig. O lançamento do projeto será realizado nesta quarta-feira (21), às 9h30, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

A deputada comemorou a notícia. “Temos lutado muito e reivindicado melhorias para todos os hospitais do leste de Minas Gerais, principalmente no Vale do Aço. Esse programa vai ajudar o Márcio Cunha na questão energética, garantindo a segurança e eficiência dos equipamentos”, afirmou Rosângela Reis.

O hospital, referência na região Leste do estado, terá diversos equipamentos ineficientes substituídos e será implantado um novo sistema de gestão energética. As intervenções têm foco na rede de iluminação, esterilização de materiais hospitalares, equipamentos de lavanderia, aquecimento solar de água para banho e sistemas de geração distribuída com painéis fotovoltaicos.

O programa tem por objetivo fomentar um mix de intervenções energéticas em unidades hospitalares localizadas na área de concessão da Cemig Distribuição.