Hospital de Fabriciano será reaberto no próximo dia 21

Na tarde de hoje (12), o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, anunciou em entrevista coletiva à imprensa que o Hospital José Maria Morais – antigo São Camilo – reabrirá suas portas até o próximo dia 21. Fechado há 12 dias, por decisão do corpo clínico, o hospital passa por transição administrativa.

O contrato de gestão entre o Estado de Minas Gerais e Sociedade Beneficente São Camilo venceu em 9 de maio e não pode ser renovado. O Governo do Estado fez a cessão do imóvel e dos bens à prefeitura, que a partir de agora terá gestão plena sobre a unidade e todos os recursos da saúde destinados ao município.

O prefeito informou que o hospital irá reabrir dentro de um novo desenho administrativo e passará a atender com clínica médica, cirurgia, pediatria e, em breve, obstetrícia. “Já acertamos a contratação do novo corpo clínico, falta somente o acerto com a equipe de anestesistas. Vamos reabrir com responsabilidade. Não vamos fazer como no passado em que a culpa era jogada nas costas do Estado. Nós assumimos a nossa responsabilidade e temos certeza que o hospital nunca mais passará por esse tipo de problema”, disse.

RECURSOS ASSEGURADOS

Os recursos para manutenção do Hospital José Maria Morais estão assegurados. O prefeito aprovou na Câmara de Vereadores autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10,850 milhões para atender despesas referentes ao repasse do Fundo Estadual de Saúde. A primeira parcela de recursos do Estado terá o valor de R$1,5 milhão. Com esse recurso, segundo o Marcus Vinius, vai ser possível renovar o estoque de remédios e repor os materiais básicos, que impediam até a lavanderia de funcionar.

“Estamos com problemas de funcionários da São Camilo, que estão dentro do hospital e não saem porque configura abandono de emprego. Então, a São Camilo precisa acertar com esses trabalhadores”, disse. Além disso, para reabrir o hospital, é preciso um novo alvará sanitário, já solicitado ao Governo do Estado. O hospital está funcionando internamente com 17 pacientes internados.

O prefeito Marcos Vinícius, fez questão de destacar a parceria com o Estado para garantir a reabertura do hospital. Segundo o prefeito, tudo que necessitava ser feito foi realizado dentro de um cronograma. “É preciso entender que o serviço público possui certa burocracia que precisa ser respeitada. Então quando falamos em celeridade, precisa-se entender que há prazos e regras para serem cumpridas.”, afirma Vinicius, justificando o tempo de espera para a reabertura do hospital.

– Quero destacar o especial interesse na solução do problema do governador Fernando Pimentel; do secretário de Estado da Saúde, Sávio Souza Cruz; e da subsecretária, Maria Turci. Eles não mediram esforços para sua solução e conduziram os processos de cessão dos bens e do imóvel, nos possibilitando a reabertura do hospital. – concluiu o prefeito.