Garajão tem noite com Michael Jackson e Engenheiros do Hawaii

O espaço cultural Garajão, em Ipatinga, receberá neste sábado (24), o artista Lenny Jay, de Belo Horizonte, que fará um tributo ao cantor norte-americano Michael Jackson. A noite na casa também terá a banda Mapas do Acaso, do Vale do Aço, executando os hits da brasileira Engenheiros do Hawaii.

Cantor, compositor, dançarino, pacifista e ativista americano, o maior artista negro de todos os tempos, Michael Jackson, retorna aos holofotes da imprensa e da população mundial no próximo domingo (25), dia do aniversário de oito anos de sua morte. No Garajão, o mineiro Lenny Jay vai resgatar os grandes sucessos da carreira de Michael como os hits Thriller, Bad, Billie Jean e Black or White.

Lenny se destaca não apenas pela dança, mas principalmente pela voz, cujo timbre muitas vezes é confundido com o do próprio “Rei do Pop”. O vocalista belo-horizontino tem grande carisma e energia, que somados à precisão e ao entusiasmo dos músicos que o acompanham, garantem um show emocionante aos fãs de Michael.

No repertório também há canções dos Jacksons Five, grupo no qual o cantor norte-americano começou a fazer sucessos aos cinco anos de idade.

MAPAS DO ACASO

Focada nos grandes sucessos dos Engenheiros do Hawaii, a Mapas do Acaso é formada por Sauer Pena (baixo e voz), Thiago Xavier (guitarra) e Luiz Gustavo (bateria). O trio faz um tour pela obra do gaúcho Humberto Gessinger, considerado pelos críticos um dos maiores compositores do rock nacional. “Estamos na estrada com um show no qual mesclamos músicas de todos os discos dos Engenheiros. Além dos clássicos, também tocaremos algumas que só os grandes fãs conhecem.”, antecipa Sauer Pena.

Serviço

Para quem ainda não conhece o espaço, o Garajão tem dois andares e está situado na Av. Zita de Oliveira, no Novo Centro, bem próximo do local onde funcionou o Restaurante Popular de Ipatinga.

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco (Centro Comercial do Cariru). Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing (Centro).