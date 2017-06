Fundação Aperam Acesita tem opções diversificadas para junho e julho

A programação cultural da Fundação Aperam Acesita de junho e julho está repleta de atividades que irão esquentar o outono e inverno, no Vale do Aço. A temporada começa nesta sexta-feira (09), às 19h, com a abertura da exposição de fotografias “Resistência”, de Gustavo Jácome.

A mostra fotográfica retrata o esforço e a recuperação de pacientes nas unidades de tratamento intensivo (UTIs). A exposição permanecerá aberta ao público, no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo ,até o dia 4 de agosto das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

No sábado (10), às 19h e 20h30 (*) Othon Valgas apresenta o solo “Casei – A peça do casamento”. Inspirada no livro “Homens de Marte e Mulheres de Vênus” a peça conta a história de um jornalista de 30 anos que está vivendo a crise dos sete anos de casamento e a frustração de um divórcio já anunciado. Proibido de entrar em casa após mais uma briga, o personagem senta-se em um banco na praça e confidencia ao público as dificuldades do matrimônio. Ingressos antecipados/meia entrada: R$15. No dia/inteira: R$30. (*Somente será aberta a segunda sessão, após esgotarem os ingressos da primeira sessão).

Também neste fim de semana, no domingo (11), às 16h30 e 18h (*) o Grupo Argumento traz para as crianças a peça “Bribrincando – Uma aventura”. “O objetivo do espetáculo é despertar na criança e no adulto aquilo que é mais sagrado ao ser humano: a capacidade de sonhar e imaginar coisas boas. Tudo que a criança toca vira brincadeira e seria muito importante que o adulto recuperasse isso. O nosso espetáculo impacta ambas audiências”, destaca o ator Dalbert Vinicius. Ingressos antecipados/meia entrada: R$15. No dia/inteira: R$30. (*) Somente será aberta a segunda sessão, após esgotarem os ingressos da primeira sessão.