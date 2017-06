Fundação Aperam Acesita recebe espetáculo de dança do ventre

Na noite deste sábado (24), às 19h30, o Teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, recebe um espetáculo de dança em homenagem ao papel desempenhado pelas mulheres, que lutam por uma sociedade mais justa. O espetáculo “2ª Noite no Oriente”, do Núcleo de Dança do Ventre Edlene Verany, desvenda os mistérios do mundo feminino por meio da dança do ventre. Ao longo do espetáculo, a figura do ser mulher é exaltada, unindo suas qualidades, delicadezas e feminilidade.

A dançarina Edlene Verany conta que é a primeira vez que o grupo se apresenta no Teatro da Fundação Aperam Acesita e a expectativa é grande. “Fizemos parcerias com outros grupos da região para contar uma história bonita da relação de feminilidade com a dança e as características positivas que ambas podem oferecer à sociedade.”, disse.

Serviço

O show é neste sábado (24/06), às 19h30, com classificação livre.

Ingressos antecipados / meia-entrada: R$10. No dia / inteira: R$20.

Os ingressos podem ser adquiridos no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.