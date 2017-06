Profissionais da comunicação regional foram recepcionados pelo presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, na noite dessa terça-feira (6), durante o 9º encontro em Homenagem ao Dia da Imprensa, comemorado no dia 1º de junho. O jornalista Nairo Alméri, foi o convidado da noite para uma palestra para os profissionais.

Com vasta experiência e passagem por grandes veículos como o jornal Hoje em Dia, TVs Globo e Band, revistas Veja e Exame, além de rádio e assessorias de imprensa, Alméri ressaltou que só será sustentável, o jornalismo que interagir com cidadãos tendo em vista as mudanças radicais promovidas pela “Internet das Coisas”, revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores.

“O jornalista precisará entender as mudanças nas indústrias, nas casas e cidades inteligentes. Nelas, máquinas conectadas em redes se comunicam com máquinas. A manufatura avançada, que vem nessa onda, mudará o perfil nas relações entre consumidores e produtos. Isso tudo mexerá com os jornalistas e veículos de comunicação do futuro. Um caminho sem volta”.

Luciano Araújo agradeceu o apoio dos diversos veículos de comunicação e destacou o papel da imprensa para o desenvolvimento regional. “O Sistema Fiemg trabalha para contribuir efetivamente com a indústria, buscando resultados que sustentem sua competitividade e vocês são essenciais nesse processo, por meio da cobertura dos eventos e através da mídia espontânea gerada ao longo do ano”, pontuou.

Após a palestra um coquetel foi oferecido aos convidados ao som do pop rock e MPB de Inamara e Tutu. Prestigiaram o evento, o vice – presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato; os presidentes dos sindicatos Carlos Afonso de Carvalho (Sindimiva), Salatiel Alves (Sindivest), além do gerente Regional da Fiemg Wantuir Caires; os gerentes das unidades Sesi e Senai, Lirian Lima, Cleia Chamon e Telmo Bianchini e assessores da Regional Vale do Aço.