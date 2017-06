Fiemg capacita municípios no Programa para Cidades Sustentáveis

Representantes de 13 prefeituras participaram do Workshop de capacitação do Programa Cooperação para Cidades Sustentáveis (PCCS). Participaram, no dia 7 último, as prefeituras de Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, Belo Oriente, Marliéria, Inhapim e Manhumirim, nas dependências da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga. No dia 8, foi a vez de Catas Altas, Santa Bárbara, Bela Vista de Minas, Itabira, Rio Piracicaba e Barão de Cocais receberem o workshop, ministrado no Senai, em Itabira.

“Os municípios querem avançar no planejamento e na gestão das políticas públicas. Isso é fundamental para o desenvolvimento. Nesses encontros promovidos pela Fiemg as cidades que participam do programa têm a oportunidade de se conectarem com os conteúdos e as ferramentas gratuitamente disponibilizados pelo programa. São instrumentos importantes para que as cidades possam implantar um modelo de gestão participativo e focado no desenvolvimento sustentável regional.”, explicou o consultor Luiz Guilherme Gomes.

O município de Belo Oriente reafirmou seu compromisso com o Programa na gestão 2017-2020 e almeja melhoria em todos os indicadores. “O programa é desafiador às prefeituras. Nossa expectativa é melhorar todos os indicadores, através do plano de metas e boas práticas. Esperamos dessa oportunidade, absorver novas ideias e até mesmo termos o feedback do que precisamos melhorar em relação aos dados cabíveis ao município.”, pontuou Venício Sena, gerente de Turismo de Belo Oriente.

Otimista com a proposta do Programa, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo de Itabira, José Don Carlos, acredita que Itabira tem muito a ganhar com o programa. “O workshop nos propiciou uma visão mais ampla do processo, possibilitando além de esclarecer dúvidas, a integração com as demais cidades circunvizinhas presentes no encontro. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades e espera-se que essas sejam sustentáveis: economicamente, socialmente e ambientalmente”, acrescentou.

A Fiemg Regional Vale do Aço é parceira do PCCS e apoia os municípios que participam do Programa como uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento desses municípios. “Sabemos que são inúmeros os desafios onde a cooperação, a transparência, o respeito à vocação dos municípios e um bom planejamento estratégico serão a única forma de promovermos o desenvolvimento sustentável tão almejado. “Elaboramos etapas de capacitação para a equipe técnica dos municípios com oficinas que possibilitarão o aprendizado necessário e o cumprimento dos compromissos assumidos pelos prefeitos”.

A próxima etapa da capacitação acontecerá no próximo dia 21, na sede da Fiemg, em Ipatinga; e dia 22, no Senai, em Itabira, onde os municípios criarão seus planos de metas.

