Faculdade Única realiza Semana do Meio Ambiente em Mesquita

Prossegue até amanhã (9), em Mesquita, as atividades da Semana do Meio Ambiente, realizada pelos alunos 7° Período do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade Única, de Ipatinga. As atividades, iniciadas na última segunda-feira (5), envolvem os alunos da rede pública, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita.

A Semana do Meio Ambiente, que conta com palestras, exibição de vídeo, gincana, exposição e atividades culturais de conscientização ecológica, será encerrada nesta sexta-feira com a instalação das lixeiras sustentáveis na Escola Municipal Santo Antônio e uma caminhada ecológica pelas ruas de Mesquita. Também amanhã, à tarde, será realizada visita dos acadêmicos de Engenharia à Creche Municipal Dona Germaninha.