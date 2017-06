Fabriciano firma convênio com a Polícia Civil

Na tarde dessa terça-feira (20), o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius, recebeu em seu gabinete o delegado Regional da Polícia Civil, Helton Cota Lopes, e o chefe do Departamento de Policia, delegado Gilberto Simão de Melo, para assinarem o contrato de renovação do convênio da Polícia Civil com o município. O acordo prevê a cessão de oito servidores públicos para prestarem serviços de atendimento na delegacia e o custeio de parte dos aluguéis do prédio, localizado no Caladinho do Meio.

O prefeito Marcos Vinícius ressaltou que a renovação do convênio retrata a seriedade do governo municipal para com a segurança pública. “Nosso objetivo é dar condições à Polícia Civil de exercer seu trabalho da melhor forma possível. É um convênio de R$ 450 mil por dois anos e, além disso, ampliamos de cinco para oito, o número de servidores cedidos.”, disse.

Helton Lopes garantiu ao prefeito efetuar gestões junto ao comando da Polícia Civil para atender a um pleito do executivo municipal, a criação do plantão regional na delegacia local. Para isso, será necessária a nomeação de novos delegados e escrivães. “Essa delegacia é extremamente importante para a cidade de Coronel Fabriciano, o que permite um crescimento da polícia civil na região, uma vez que possui estrutura para receber novos servidores e reforçar o policiamento.”, concluiu.