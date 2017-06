Exposição “Resistência” traduz experiências vividas em UTIs

O fotógrafo Gustavo Jácome registrou o esforço e a recuperação de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais regionais. A exposição “Resistência” foi lançada na última sexta-feira (9), no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita e faz parte de projeto da Unifisio Fisioterapia Hospitalar e parceiros.

O evento de abertura da exposição foi marcado pela palestra da fisioterapeuta sênior do Hospital Israelita Albert Einsten, Denise Carnieli Cazati, além de apresentação do mágico Bill Morélix.

Segundo o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, é uma grande honra para o Centro Cultural receber a exposição. “O trabalho está lindo e emocionante, mostrando vida e olhares de esperança em cada imagem”, destaca. Para a coordenadora da Unifisio, Sabatha Santopietro, o objetivo da exposição é mostrar o trabalho dos fisioterapeutas e desmistificar o ambiente da Unidade de Terapia Intensiva. “A parceria com a Fundação Aperam Acesita é fundamental para nos ajudar a levar essa mensagem à comunidade”, disse.

Durante quatro meses o fotógrafo Gustavo Jácome ficou praticamente imerso no universo das UTIs, com um olhar otimista para levar ao público todo o esforço dos pacientes. “Foi um trabalho de muita paciência e dedicação até conseguirmos captar a essência do ambiente sem interferir na rotina dos pacientes” afirma.

Serviço

A exposição “Resistência” fica aberta ao público no Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita até 04/08, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

A entrada é gratuita. Escolas e grupos podem agendar visitas monitoradas por meio do telefone 31 3849-7744.