Expo Usipa comercializa todos os estandes

A organização da Expo Usipa comemora a venda de 100% dos estandes para a sua 29ª edição programada para o período de 19 a 21 de julho, em Ipatinga. A mostra será realizada nas dependências da Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em 15 mil m² de área.

Serão 138 empresas expositoras de todo o Brasil e do exterior, que apresentarão ao mercado e à população da Região Metropolitana do Vale do Aço as mais variadas novidades da indústria, comércio e prestação de serviços. Durante três dias, Ipatinga se transforma na capital de negócios, movimentando a economia local.

Em meio à crise política e financeira, a organização do evento acreditou na alavancada do mercado, e com o tema “Parcerias para grandes negócios” ofereceu aos gestores a oportunidade de mostrar o que suas empresas têm de melhor. Assim, de 19 a 21 de julho, das 18h às 23h, o público terá acesso ao que há de mais inovador no mercado tanto para os negócios quanto para o dia a dia. Nesta edição, são esperados mais de 20 mil visitantes.

“Estamos felizes com a venda de 100% dos estandes, 60 dias antes da feira, isto reafirma o bom trabalho desenvolvido por nossa equipe e a credibilidade que temos junto ao meio empresarial. Agora, estaremos focados em deixar tudo perfeito para receber os milhares de visitantes, que igualmente confiam na qualidade do que é oferecido pela Expo Usipa.”, enfatiza a gerente Administrativa, Luiza Elizabete.

A parceria com a Aciapi/CDL apresenta pelo terceiro ano consecutivo a Expor Outlet, com a presença de 24 varejistas de Ipatinga, que comercializarão produtos de qualidade a preços imbatíveis. O Outlet ficará aberto também no dia 22, sábado, das 10h às 18h.

NOVIDADES

Em 2017, a Expo Usipa traz o Espaço Automotivo com a Dinauto, apresentando a linha Fiat; a Saitama e a MG Motos com linha Honda; a Vadiesel trazendo a Mercedes-Benz; e tudo sobre acessórios para o seu carro com a Auto Som.

O Espaço Leve Flor promete encantar os visitantes com toda delicadeza e exuberância da natureza, num ambiente criado nas proximidades da Expor Outlet.

ENCONTRO E PALESTRAS

As empresas expositoras terão contato direto com as maiores companhias do país, durante as rodadas de negócios que acontecem em horário diurno com compradores da Aperam, ArcelorMittal, Cenibra, Gerdau, Usiminas, Vale e Vallourec.

O Encontro de Negócios é um grande momento para os expositores que durante as reuniões podem apresentar seus produtos e serviços de forma direcionada às grandes demandantes, uma oportunidade de fechar negócios e de tornar a marca conhecida no meio empresarial.

Outro grande momento são as palestras técnicas. Abertas ao público, as palestras são realizadas pelas expositoras durante o dia, dando mais informações e instrução de uso dos produtos. Os interessados em participar e aprender mais sobre as tecnologias das empresas participantes da Expo Usipa 2017 poderão se inscrever nas palestras, sendo as vagas limitadas. As informações serão disponibilizadas no site www.expousipa.com no início de julho.

Serviço

Expo Usipa

Data: 19 a 21 de julho

Horário: 18h às 23h

No sábado (22) das 10h às 18h: somente Expor Outlet e Espaço Leve Flor