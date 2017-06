Estudo identifica 565 nascentes em Ipatinga

O “Projeto Mapa da Mina” identificou a existência de 565 nascentes em Ipatinga. Elas foram classificadas de acordo com a qualidade da preservação ambiental. A maioria delas está localizada em 210 propriedades.

A Prefeitura de Ipatinga realizou o levantamento georreferenciado e atualizado das nascentes do município, em apoio à iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais e com a parceria do Instituto Interagir. O trabalho, concluído na última semana, só foi possível com a utilização de mapas georreferenciados do município, sendo subsidiado pelo Departamento de Geoprocessamento do Serviço Municipal de Dados da Prefeitura (Dataserv) e também com a colaboração dos proprietários de áreas localizadas nas zonas rural e urbana de Ipatinga.

Há 12 pontos de pequenas estações fluviométricas, que medem a vazão dos cursos d’água. Essa medição acompanha o volume diário do sistema hídrico do município.

O estudo ainda aponta que 87% das nascentes estão na zona rural, especialmente na região do Ipanemão e Ipaneminha, e 13% na área urbana, sendo a maioria destas últimas nos limites do Bairro Bom Jardim.

O projeto prossegue com o monitoramento constante da quantidade e qualidade dos recursos hídricos que afluem para o Ribeirão Ipanema.

O estudo pode ainda subsidiar as ações ambientais do município no que tange à indicação de áreas para compensação ambiental, levando à melhoria da conservação do meio ambiente na cidade.