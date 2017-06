Estudantes invadem o Xerimbabo 2017

O Projeto Xerimbabo Usiminas impressiona os visitantes, neste ano, com o tema “A fauna sem lar”, uma reflexão sobre a difícil realidade de maus tratos aos animais. Até 18 de junho, os estudantes serão recebidos durante a semana a partir de agendas prévias. Já a comunidade pode conferir tudo aos fins de semana no Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga.

Ao longo do trajeto, o público poderá conhecer diversas situações que colocam em risco a vida dos animais e entender na prática como contribuir para alterar o cenário. “O tema deste ano vai ao encontro a nossa necessidade de dar maior atenção aos animais silvestres que sofreram com as ações inconsequentes do ser humano. Nós sabemos que podemos proporcionar à fauna um ambiente ainda mais agradável”, afirma o médico veterinário e coordenador do Cebus, Lélio Costa e Silva.

VISITAS

A exposição do Projeto Xerimbabo Usiminas poderá ser visitada das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta, por escolas previamente agendadas. Nos fins de semana, a mostra é aberta à comunidade, também das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio. Nesta edição, a expectativa é receber mais de 26 mil pessoas. Para mais informações o público poderá ligar para a secretaria do Cebus pelo (31) 3801-4389.

Desde março, o Instituto Cultural Usiminas, por meio de sua área de Ação Educativa, oferece outras duas atividades que também integram a programação do Xerimbabo: “Conhecendo a Usiminas” e “Aventura no Viveiro”. As atrações são voltadas para escolas da região e seguem até dezembro, por meio de agendamento pelo telefone (31) 3824-3731.