Equipe da Usipa participa da 3ª Corrida Vida Verde

Neste domingo (25), a equipe Usipa/Embasil/Gatorade participará da terceira etapa da Corrida Vida Verde, no Clube Alfa, em Timóteo. Com largada marcada para 8h30, a prova será disputada nas distâncias de 5km e 10 km, em todas as categorias, incluindo a Corrida Kids.

É o segundo ano da Usipa na competição, e neste ano o clube de Ipatinga será representado por 25 atletas, sendo 10 da categoria adulta; e 15, que participarão da Corrida Kids. Entre os corredores da categoria adulta, destacam-se Marcelo Ribeiro, Matheus Chaves, João Honorato, Maria Ribeiro Sabino e Ilca Fernandes.

Segundo Rudney Dias, técnico de Atletismo da Usipa, os 25 corredores que irão representar a equipe de Ipatinga estão prontos para esse desafio. “Essa é uma grande oportunidade de apresentar tudo o que vem sendo feito nos treinamentos. Vamos colocar em prática toda a nossa técnica e aprendizado. Além disso, podemos nos preparar para as principais competições do nosso calendário”, destaca.

Participam da Corrida Kids atletas de até 14 anos. Eles competem em modalidades de 100 a 400 metros. A equipe Usipa contará com 15 atletas. Em destaque estão os corredores Ketley Vitória Silva, Anna Laura Ribeiro, Julia Maria Ribeiro e Caio Vinicius.

FESTIVAL REGIONAL

Na próxima segunda-feira (26), encerram as inscrições para o Festival Regional de Atletismo. O evento, promovido pela Usipa, será realizado no dia 1º de julho (sábado) a partir das 13h30 e tem como objetivo difundir o atletismo na região.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Usipa, no departamento de Atletismo do clube, mediante apresentação de documento original com foto, ou pelo e-mail, atletismo@usipa.com.br. A taxa de participação é R$ 5,00.

A COMPETIÇÃO

O Festival de Atletismo contará com três categorias: Sub-12 (crianças nascidas de 2006 a 2009) disputando apenas a prova de 60m; Sub-15 (nascidos de 2003 a 2005) competindo provas de barreiras, salto em distância, arremesso do peso, lançamento do disco, 75 metros e 1000 metros; e Sub-18 (nascidos de 2000 a 2002) disputando os 100 metros, salto em distância, 800 metros e arremesso do peso e lançamento do disco.

De acordo com o técnico de Atletismo da Usipa, Rudney Dias, na classe Sub-12 todos os participantes receberão medalhas como forma de incentivo. Nas demais categorias, serão premiados apenas os três primeiros colocados.