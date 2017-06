Edital de Projetos possibilita recursos a ONGs de pequeno porte

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que propiciem a melhoria das condições de vida das comunidades localizadas nas áreas de atuação da Aperam South America e Aperam BioEnergia, a Fundação Aperam Acesita está com inscrições abertas para mais uma edição do seu Edital de Projetos. Podem participar organizações que atuem no Vale do Aço ou Vale do Jequitinhonha e com projetos em uma das áreas: Educação; Meio Ambiente; Geração de Trabalho de Renda e Cidadania. Os projetos terão um prazo de execução de nove meses a partir da data de assinatura do convênio.

Para se inscrever, a organização deve atender a todos os requisitos do regulamento do edital disponível no site da Aperam. Na seleção, um dos principais itens avaliados será o contexto no qual o projeto está inserido. É essencial que ele incida sobre uma demanda real da comunidade beneficiada e que demonstre relevância para o público, gerando resultados positivos.

Serviço

As organizações interessadas em participar devem enviar o projeto até o dia 31/07, às 17h, para a Fundação Aperam Acesita, seguindo todas as orientações do Edital.

Para conhecer o documento completo, acesse o site da Aperam (http://brasil.aperam.com/).

Os documentos também podem ser solicitados através do e-mail psocial@aperam.com. O resultado dos projetos selecionados será divulgado no dia 18/09.