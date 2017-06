Duplicação interrompe trânsito na BR-381, quarta e quinta-feira

Em função das obras de duplicação da BR-381 Norte, haverá interrupção de trânsito, nos dois sentidos da via nesta quarta-feira, 7 de junho, próximo ao Amigão 2, em Caeté (KM 424); e na quinta-feira (8) na Zona do Trevo de Barão de Cocais (KM 392). A informação foi divulgada hoje pelo DNIT, por intermédio da Gestão Ambiental da BR-381/MG.

Na tarde dos dias 7 e 8 de junho, por volta de 14h, serão realizadas detonações (pequenas explosões) de rochas, executadas e supervisionadas por profissionais treinados para essa atividade, como parte das atividades das obras de modernização e ampliação da capacidade da BR-381. A Polícia Rodoviária Federal ficará encarregada da interrupção do trânsito.