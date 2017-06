Por intermédio da Gestão Ambiental, o DNIT relatou nesta segunda-feira (5) na Câmara Municipal de Antônio Dias o andamento das obras do Lote 3.1, trecho que engloba as cidades de Jaguaraçu e Antônio Dias. O evento foi realizado durante reunião ordinária da Câmara de Vereadores da cidade e contou com a presença da equipe de Gestão Ambiental, de representantes do DNIT e do Consórcio Brasil/Mota/Engesur.

A construtora responsável mostrou que, na modernização da rodovia nos 28,6km que compõem o trecho do Lote 3.1, assim como no Lote 7, será utilizado o pavimento rígido (concreto). Também serão construídas pontes, viadutos, retornos, além da ampliação do trevo de Antônio Dias e a interligação dos túneis já existentes à nova rodovia.

A equipe de Gestão Ambiental expôs o seu papel no empreendimento através dos programas ambientais, que buscam reduzir os danos ao ecossistema além de promover melhoria na qualidade de vida, da população atingida pelo empreendimento e dos trabalhadores da obra. Também foram apresentados os canais de Ouvidoria (urnas, e-mail, site e telefone) entre a população, a Gestora e o DNIT.

Durante a reunião foi apresentado também, pelo DNIT, o processo de desapropriação e reassentamento dos moradores que terão intervenção direta com as obras. Foi informado que o órgão irá comunicar os que ainda não concluíram todo o processo a comparecem a um mutirão ou pessoalmente às unidades do DNIT.

Serviço

Outras informações sobre o Lote 3.1 e sobre a duplicação da rodovia podem ser encontradas no site oficial da Gestora Ambiental: br381mg.com.br