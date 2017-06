Deputada pede audiência pública na ALMG sobre Hospital São Camilo

O fechamento do Hospital São Camilo, em Coronel Fabriciano, será pauta de audiência pública, com data ainda a ser definida, pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na terça-feira (30), mesmo dia de fechamento do hospital, a deputada estadual Rosângela Reis (PROS) protocolou um pedido da reunião em caráter de urgência sobre a paralisação das atividades do São Camilo e seus impactos nas demais unidades de saúde das cidades vizinhas do Vale do Aço.

Ontem (31), durante sessão extraordinária na Assembleia, o presidente da Comissão de Saúde, deputado estadual Carlos Pimenta, adiantou que vai agendar a audiência pública para o mais breve possível. A deputada Rosângela Reis comemorou o apoio e a celeridade sobre os debates sobre o caso para resolver a situação de saúde em Coronel Fabriciano.

“Esta é uma demanda de urgência. Pois fechar um hospital, na atualidade que estamos vivendo, em uma região (Vale do Aço) que possuí uma deficiência de 400 leitos, é uma perda tremenda. É um hospital 100% SUS, que recebe recursos dos governos do estado e Federal, sendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês.”, afirmou a deputada.

Rosângela ainda alertou que cidades próximas, como Dionísio e Marliéria, estão sendo impactadas pelo fechamento do Hospital São Camilo, uma vez que Coronel Fabriciano é uma referência na região. “Então se alguém passa mal nesses municípios, os prefeitos não sabem mais para onde encaminhar. Estão colocando os pacientes em carros e batendo a porta de outros hospitais em cidades vizinhas, inclusive em BH. O diretor do hospital falou que foi difícil tomar essa decisão, mas a única opção. Já não havia mais medicamentos básicos, kits de exames e procedimentos e havia risco de óbito dos pacientes já internados. Precisamos resolver essa situação e por isso peço também a ajuda do governador Fernando Pimentel para voltar o atendimento dessa população.”, disse a parlamentar.