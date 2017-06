Defesa Civil realiza Encontro Regional em Ipatinga

Como cidade-polo do Leste de Minas Gerais, Ipatinga está recebendo até quinta-feira (22) o Encontro Regional da Defesa Civil, que aborda o tema “Proteção, Defesa Civil e Mudanças Climáticas”. Participam do evento, técnicos das defesas civis do Vale do Aço e cidades vizinhas, além de representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, realizado no auditório da Vale, junto à estação ferroviária.

O secretário municipal de Segurança e Convivência Cidadã, Nilson Teixeira de Morais, esteve presente na abertura do encontro, na manhã desta terça-feira (20). “Nesta capacitação todos os participantes são informados sobre a importância da Defesa Civil, sendo trabalhadas estratégias de prevenção para evitar desastres, principalmente aqueles provenientes de mudanças no clima, que atualmente se torna cada vez mais inconstante.”, observa o secretário.

Ele ainda reitera que a capacitação visa fortalecer e aprimorar os conhecimentos sobre ações de prevenção e preparação para desastres. “O município ter um plano de contingência para este tipo de emergência faz parte da prevenção. Assim como monitorar e vistoriar áreas de risco, em parceria com o Corpo de Bombeiros, manter limpos os bueiros, córregos e ribeirões”, explica Nilson Teixeira.

O curso é realizado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam).

ABORDAGEM

A capacitação contempla ainda assuntos como a Conceituação Básica em Proteção e Defesa Civil, Instalação e Operacionalização da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Mapeamento da Área de Risco, Introdução à Ciência das Mudanças Climáticas (ministrado pela Feam), Abrigo Temporário, Gestão e Operacionalização, Sistemas de Monitoramento, Alerta e Alarme, Sistema Integrado de Informação de Desastres (S2ID), Transferência de Recursos do Governo Federal.

Também estão sendo passadas informações sobre a Lei nº 12.608, de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nos 12.340/ 2010, 10.257/2001, 6.766/1979, 8.239/1991 e 9.394/1996.