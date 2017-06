Containers/cinema recebem acabamento em Periquito

Duas caixas de bom parecer. Assim podem ser definidos, por suas características estéticas, os containers que vão abrigar o Contém Cultura, projeto cultural de exibição de filmes que será desenvolvido nos próximos meses na cidade de Periquito. Os módulos em aço estão sendo adaptados pela Superloc, seguindo a planta traçada pelas arquitetas Juliana da Mata e Thays Lino que, juntamente com a gerente da empresa de containers, Maria Aparecida, acompanham a execução da obra.

A construção de baixo impacto ambiental – por reutilizar containers marítimos como matéria-prima e gerar poucos resíduos sólidos – tem outras vantagens, conforme destaca Juliana da Mata. “O projeto é genial, de rápida execução e baixo custo, se comparado às construções convencionais de alvenaria, e fica muito bonito.”, relata a arquiteta.

Thays Lino comenta que se trata de um formato prático e inovador de construção. “Em pouco tempo, desde o início da adaptação dos containers há um mês, já temos uma sala de cinema em fase de acabamento.” – assinala. A arquiteta adianta que o espaço terá um visual descontraído. “Em sua parte externa, será pintado um mosaico com cores fortes. Amigáveis e convidativas, elas vão motivar o público a visitar o espaço.”, explica.

Maria Aparecida destaca outros atributos da construção, como o espaço climatizado e o conforto. A gerente da Superloc comenta que os containers são utilizados normalmente em transporte internacional e, após sua chegada ao litoral brasileiro, se tornaram uma inovação no mercado sustentável econômico para construções comerciais e residenciais. “A Cenibra, em processo contínuo de desenvolvimento sustentável, uniu o útil ao prático, patrocinando o Contém Cultura”.

ADAPTAÇÃO

Desde que chegaram à Superloc, vindos de regiões portuárias do litoral brasileiro, os containers passaram por várias etapas de transformação, envolvendo profissionais de diversos setores em sua cadeia produtiva. Inicialmente, os containers foram cortados para receber as portas. Em seguida, ganharam instalação elétrica e cabeamento de som. Uma camada de isolamento térmico foi feita em toda a estrutura dos caixotes, que foram revestidos internamente com drywall e gesso. Posteriormente, os módulos foram pintados, e o piso em madeira recebeu sinteco.

Segundo Maria Aparecida, até a próxima semana os containers estarão prontos para ser instalados. “Até lá, vamos ter colocado as portas de vidro e o toldo, que amplia ainda mais a área dedicada a atividades culturais”.

OBJETIVO

O Projeto Contém Cultura deverá ser lançado até o início do segundo semestre, após a instalação do container, onde funcionará a sala multicultural para exibição de filmes semanalmente, e promovidos saraus durante 10 meses; sempre com a entrada franca. Após a realização dessas atividades, a sala será doada ao município, que se encarregará da seleção de um facilitador cultural a ser contratado pelo projeto, para trabalhar no espaço. A pessoa selecionada participará de oficina de capacitação, assim como os articuladores, para o desenvolvimento de atividades culturais no espaço.

O objetivo do projeto é promover a cultura nacional nas cidades do interior de Minas Gerais, dedicando aos municípios espaços permanentes para a realização de programas ligados aos setores culturais, artísticos e de entretenimento.

Os containers, em arquitetura sustentável, serão instalados na Rua Tancredo Neves, próximo à Escola Municipal de Periquito. O Projeto Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.