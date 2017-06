Comédia e concerto encerram junho no Centro Cultural Usiminas

Nesta última semana de junho, o Centro Cultural Usiminas recebe duas atrações. Nesta quarta-feira (28), tem a comédia “Casei: A Peça do Casamento”, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, dentro do projeto Teatro de Quarta, idealizado pela Santinhas do Pau Oco Produções de Comédias. Na quinta-feira (29), a Orquestra de Câmara do Vale do Aço apresenta o concerto Arraial da Orquestra dentro do projeto Noite de Orquestra, às 20h, com entrada gratuita.

A peça “Casei – A Peça do Casamento” é a primeira do projeto Teatro de Quarta. A proposta é oferecer atrações teatrais às quartas-feiras, ao preço popular de R$ 10 para o ingresso antecipado.

No palco, o ator Othon Valgas vai mostrar de maneira engraçada um casamento sólido e duradouro. Após mais uma briga conjugal com Maria Rita, sua esposa, Luiz Antônio, que foi proibido de entrar em casa, senta-se no banco de uma praça e faz do público seu ouvinte, confidenciando a eles toda a sua dificuldade em tentar entender a vida de um homem casado. A comédia vai abordar questões de uma vida a dois com doses generosas de gargalhadas.

Na quinta-feira, o Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas recebe a Orquestra de Câmara do Vale do Aço para apresentar novamente o “Arraial da Orquestra”, encerrando a programação de junho. O público vai conferir sucessos de músicas juninas, apresentadas no show de Irah Caldeira e Luizinho da Serra, em 2016, com participação da orquestra, além de novas canções que representam as noites das festas de São João. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Serviço

28/6

“Casei: A Peça do Casamento”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Vendas na bilheteria: R$ 10 meia-entrada estendida a todas categorias até 2 horas antes do espetáculo. Faltando 2 horas: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

29/6

Noite de Orquestra: Arraial da Orquestra

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria

Mais informações: (31) 3822-3031