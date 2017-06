Coluna William Saliba – 27/06/17

PRESIDENTE DA CENIBRA APRESENTA RESULTADOS NO ‘RAÍZES’

Quem estará presente no almoço/palestra do Grupo Raízes, nesta quarta-feira (27), no Hotel San Diego Suítes, em Ipatinga, será o diretor-presidente da Cenibra, Naohiro Doi. O executivo japonês estará acompanhado da coordenadora do Instituto Cenibra, Leida Horst Gomes. Naohiro deverá apresentar, os bons resultados da empresa de celulose, além das ações sociais nos 52 municípios onde o Instituto Cenibra se faz presente. O Grupo Raízes, presidido pelo engenheiro Elísio Vieira, reúne há mais de 20 anos, líderes classistas, empresariais e profissionais liberais de Ipatinga.

LACERDA

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), circula amanhã (27) por Ipatinga. Ele se reúne a partir das 8h com empresários, na sede da Aciapi/CDL. Também, em seu roteiro, uma passagem no Hotel San Diego Suítes, onde cumprimenta os participantes do almoço do Grupo Raízes. Lacerda é um dos nomes cotados para concorrer ao Governo de Estado, nas eleições 2018.

(IN)SEGURANÇA

Ipatinga está entre as seis das 19 regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) que apresentaram aumento nos indicadores de violência urbana de janeiro a maio, em relação ao mesmo período em 2016. Além da Risp de Ipatinga (+1%), apresentaram aumento no índice Uberlândia (+47%), Barbacena (+19%), Governador Valadares (+9,4), Divinópolis (+7,7) e Uberaba (+3,6%). Estas cidades estão na direção contrária do resto do estado, que registrou a redução de 6,1% dos crimes.

CIRCUITO DE TÊNIS

O presidente da Fiemg – Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, recebe convidados para o encerramento do Circuito Sesi de Tênis – Etapa Estadual. Será neste domingo (2), às 12h, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga.

31 ANOS DE LIBERDADE

O Lions Clube Ipatinga Liberdade e o Leo Clube Ipatinga Liberdade Renovação realizam neste domingo (2), às 18h, assembleia festiva de posse da nova diretoria. No Lions, Célia Andrade Aleixo recebe a presidência das mãos de Pedro Abib Andrade; e no Leo Clube, Fernando Henrique Martins entrega a presidência a Rafaela Andrade Aleixo. A solenidade comemora também os 31 anos de recebimento da carta constitutiva do Lions Liberdade e os três anos do Leo Clube.