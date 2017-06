Coluna William Saliba – 30/06/17

CENIBRA É PREMIADA POR QUALIDADE

O grupo de CCQ Sensação da Cenibra conquistou, anteontem (28), o terceiro lugar na 26ª Convenção de CCQ, em Belo Horizonte. Realizado pela União Brasileira para a Qualidade (UBQ), o evento tem como objetivo reconhecer e divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos grupos de CCQ nas empresas. O Grupo Sensação é composto pelos empregados Adeferson Fauro, Leandro Guimarães, Edeil Júnior, Benedito de Assis, Miguel Pontes e Kennedy Talles, todos do Departamento de Suprimentos da Cenibra. O projeto premiado foi sobre a “Otimização no Processo de Abastecimento de Herbicida”.

GASTRONOMIA, MÚSICA E CERVEJA

O Shopping do Vale do Aço recebe nos dias 15 e 16 julho, um festival que reúne música, gastronomia e cervejas. O evento reunirá nove cervejarias artesanais e nove restaurantes com pratos especiais. Na programação musical do dia 15, apresentam-se Ninew (Gangster Live), Inamara (MPB e Rock) e a principal banda cover do U2 da América Latina, a U2 American Latin Band. Já no domingo, dia 16, a festa continua com Ninew, Mike Santos (MPB) e o xote gostoso de Chama Chuva.

CORAL NO PARQUE

O Coral da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a regência há 15 anos de Ana Elvira de Souza Gomes, estará se apresentando neste sábado (1º), às 16h30, no Parque Ipanema, em Ipatinga. No domingo, às 9 horas, a apresentação será na Escola Bíblica Dominical e nos cultos de 17h30 e 19h30 da Igreja Presbiteriana do Cariru, com a participação como preletor do presbítero José do Carmo Veiga de Oliveira.

WHATSAPP

Depois de anunciar que deixaria de funcionar hoje (30) em alguns celulares mais antigos, o WhatsApp voltou atrás e prorrogou o fim do suporte. Dentre os que estavam na lista negra e que irão parar de funcionar a partir de hoje, somente o Nokia Symbian S60 segue na mesma situação. BlackBerry e Windows Phone 8.0 seguem vivos até o final do ano. Já algumas versões do Android terão suporte até 2020. O WhatsApp segue não funcionando em versões do Android anteriores a 2.3.3, Windows Phone 7 e iPhone 3GS/iOS6.

WALKMAN

Há 38 anos, no dia 1º de julho de 1979, a Sony revolucionou a maneira de ouvir música com o lançamento do Walkman, projeto de som estéreo portátil que possibilitava ao consumidor levar as suas músicas preferidas para qualquer lugar. Houve dúvidas sobre o nome e entre as sugestões estavam “Soundabout” nos Estados Unidos, “Stowaway” no Reino Unido e “Freestyle” na Suécia. Felizmente, o nome Walkman resistiu tornando-se praticamente sinônimo de produtos de “estéreo para fone de ouvido” e até apareceu em dicionários respeitados pelo mundo afora.