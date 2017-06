Coluna William Saliba – 29/06/17

EX-MINISTRO ANALISA CENÁRIO BRASILEIRO EM IPATINGA

O economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda do Governo Sarney, faz palestra na Fiemg- Regional Vale do Aço na próxima quarta-feira (5), às 17h, abrindo a programação comemorativa, em Ipatinga, do Dia da Indústria (transcorrido no dia 25 de maio). Em seguida à fala do ex-ministro, a Fiemg Vale do Aço presta homenagens à Usiminas, Senai e Precomol pelo desenvolvimento da dos bloquetes intertravados; e ao empresário Marcelo Silva Duarte, diretor da Lumar Metalúrgica, que será homenageado como Industrial Destaque do Ano do Vale do Aço.

AGORA VAI

O Governo do Estado publicou finalmente no Diário Oficial, nesta quinta-feira (29), o decreto desapropriando terrenos e benfeitorias ao longo da LMG-760, estrada que liga Cava Grande, distrito do município de Marliéria, à BR-262, em São José do Goiabal. E quem comemora é a deputada estadual Rosângela Reis. Para ela, o ato um grande passo para a pavimentação da rodovia, que deve ser retomada em breve.

PORQUE PAROU

A pavimentação dos 64 km da rodovia foi paralisada em 2013, a pedido do Ministério Público do Estado, em função das intervenções a serem realizadas dentro do Parque Estadual do Rio Doce. A obra está orçada em R$ 134 milhões. A mesma empresa que venceu a licitação há quatro anos, a Tamasa Engenharia S.A., dará continuidade aos serviços.

GOURMET

Experiências gastronômicas atraentes e inspiradoras marcam a abertura do Festival Ipatinga Gourmet, no próximo domingo, às 10h, no Centro Comercial do Cariru. Neste dia, será promovida também a degustação orientada de vinhos pela Grampian, ao som da banda Samba Pá Nóis, interpretando clássicos de Chico Buarque, Jorge Ben Jor e Caetano Veloso. Às 16h, será a vez da banda Cumpadre Nestor apresentar seu repertório de rock, temperado com reggae, incluindo músicas de autoria do grupo.

O RECOMEÇO

Boa notícia, principalmente para os jornalistas que disputam o mercado profissional, cada vez mais reduzido. Belo Horizonte ganhará em setembro um novo jornal diário. Segundo o grupo português que está investindo cerca de R$ 180 milhões no veículo, Belo Horizonte foi escolhida devido ao enfraquecimento dos jornais locais e à falta de credibilidade dos mesmos, por estarem envolvidos com esquemas de corrupção e grupos políticos. O nome do novo diário ainda é segredo, porém o editor português Gonçalo Barradas adianta que será um jornal robusto, com todas as editorias.

PARA QUEM RECOMEÇA

Mas a grande novidade é o perfil dos profissionais do novo diário. Gonçalo garante que estão sendo contratados apenas jornalistas acima dos 40 anos, o que confere uma equipe de peso – com histórico profissional e conteúdo. Todos os 340 contratados estão assinando um termo de confidencialidade e sigilo e não podem transmitir nenhuma informação sobre o jornal, principalmente o nome e a data de estreia do novo veículo.

REFORMA

O presidente da Fiemg- Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, convida para inauguração da reforma da Escola Santa Rita de Cássia do Sesi de Ipatinga. A cerimônia está agendada para próxima quarta-feira (5), às 10h, no Bairro Imbaúbas.