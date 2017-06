Coluna William Saliba 28/06/17

LACERDA PERCORRE MINAS EM PRÉ-CAMPANHA

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB) circula pelo Estado de Minas Gerais ouvindo e reunindo apoio de lideranças. Ele é um forte pré-candidato ao Palácio da Liberdade, em 2018. O pré-candidato ao Governo de Minas foi recebido hoje (28) por Luís Henrique Alves, presidente da Associação Comercial e por Cláudio Zambaldi, presidente da CDL de Ipatinga, na sede da Aciapi. Depois participou do almoço do Grupo Raízes, quando falou para lideranças presentes.

RETORNO

Márcio Lacerda, criado na vizinha Inhapim, retorna em agosto à Região Metropolitana Vale do Aço. Ele é um dos convidados especiais do presidente da Fiemg – Regional do Vale do Aço, Luciano Araújo, para a reunião da Agência de Convergência. Em seu périplo desta quarta-feira, em Ipatinga, o ex-prefeito de Belo Horizonte esteve acompanhado pelo presidente da OAB de Ipatinga, Eduardo Figueredo, e pelos vereadores Cassinha Carvalho, de Ipatinga, Douglas Willkys, de Timóteo, ambos do PSB.

CONFIANÇA

Falando nesta quarta-feira (28) às lideranças de Ipatinga, no almoço-palestra do Grupo Raízes (que contou também com a presença do prefeito de Coronel Fabriciano, Marcus Vinicius), o presidente da Cenibra, Naohiro Doi, manifestou a sua confiança na capacidade de superação do povo brasileiro. Apesar da imprevisibilidade dos quadros político e econômico brasileiros, Doi conseguiu o apoio dos acionistas da Cenibra para modernização das linhas de picagem de madeira e branqueamento de celulose na fábrica de Belo Oriente.

EXPANSÃO

Fontes da confiança deste colunista acreditam que o consórcio de empresas acionistas da Cenibra, o Japan-Brazil Paper e Pulp, tem planos para investir na expansão da fábrica de Belo Oriente, assim que haja estabilidade econômica no Brasil. Os investimentos seriam em uma terceira linha de produção de celulose.

EM NÚMEROS

O presidente da Cenibra traduziu em números a importância social da empresa. A indústria de celulose está presente em 53 municípios, gerando 7.700 empregos diretos e 45.500 indiretos, beneficiando cerca de 180 mil pessoas.