Coluna William Saliba – 26/06/2017

TERNIUM PROCURA ENTENDIMENTO PARA O CASO USIMINAS

O diretor da Ternium no Brasil, Paolo Bassetti, em entrevista publicada no último sábado pela imprensa de Belo Horizonte, disse que o grupo Ternium-Techint procura o entendimento com seus parceiros japoneses, no Conselho de Administração da Usiminas – a Nippon Steel-Sumitomo. Ele quer promover o ambiente necessário para o presidente da Usiminas Sérgio Leite comandar a siderúrgica. As divergências entre os dois maiores acionistas da Usiminas já se arrastam há três anos na Justiça, com reflexos dentro da empresa.

ALTERNÂNCIA

Paolo Bassetti salienta que a proposta apresentada pelos sócios japoneses – de alternância dos executivos defendidos pelos dois grupos de acionistas, Sérgio Leite e Rômel Erwin de Souza, entre a presidência do conselho e da diretoria da Usiminas – , “em si mesma não é uma solução, é parte da solução”. Ele ressalta que trazer instabilidade para Sérgio Leite aí sim é um problema.

SAINDO DA CRISE

O executivo da Ternium lembra que a “Usiminas deve trabalhar com tranquilidade e em paz para prosseguir com a reestruturação que já começou”. O presidente da Ternium do Brasil está confiante que a “Usiminas está sendo reestruturada e que o Brasil vai sair da crise”.

PATRONO DA OAB

O médico Mauro Oscar Soares de Souza Lima, superintendente Geral de Hospitais da Fundação São Francisco Xavier de Ipatinga e graduado em Direito pela Fadipa, será o patrono dos 32 novos advogados e estagiários que irão receber, nesta terça-feira (27), a carteira da OAB. A solenidade de entrega será realizada a partir das 19h, na Câmara Municipal de Ipatinga, acompanhada pelo presidente da 72ª Subseção da OAB, o advogado Eduardo Figueredo e por sua diretoria.

INDISGESTÃO

O bife anda indigesto para o ministro da Agricultura.

Além do boicote da carne brasileira pelos Estados Unidos, a Força Aérea Brasileira informou que o avião bimotor apreendido ontem (25), no interior de Goiás, com mais de 650 quilos de cocaína decolou de uma fazenda pertencente à empresa Amaggi, do ministro Blairo Maggi.

PAINEL JURÍDICO

Coronel Fabriciano recebe nesta quarta-feira (28), a partir das 8h, no auditório da Acicel/CDL, o Painel Jurídico com o tema “A conciliação e mediação como alternativas de solução para reduzir a inadimplência e atender outras demandas sem custo para o empresário”. O evento é promovido pela Associação Comercial, CDL, Conselho da Mulher Empreendedora e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail atendimento@acicelcdl.com.br e pelo telefone 3841-9900.

IMPRENSA

Será amanhã na Fazenda Vovô Laurindo/Emalto, em Timóteo, o Almoço da Imprensa tradicionalmente oferecido pelas associações comerciais e CDLs de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. As entidades empresariais prestam homenagem aos profissionais da mídia do Vale do Aço pelo Dia da Imprensa, transcorrido no último dia 1º de junho.