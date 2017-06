Coluna William Saliba – 23/06/17

IMPASSE NA DUPLICAÇÃO DA 381: VIDAS OU MEIO AMBIENTE?

A burocracia brasileira coloca em xeque a duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e o Leste de Minas. Recursos da ordem de R$ 340 milhões destinados às obras correm o risco de não serem usados por entraves ambientais. As Superintendências Regionais de Meio Ambiente (Suprams) estão demorando a conceder licenciamentos. Enquanto isso, o trânsito na rodovia continua precário, ocasionando acidentes e ceifando vidas.

BUROCRACIA BRASILEIRA

As Suprams têm que se manifestar sobre a instalação de duas usinas que serão usadas para concretagem das novas pistas. Outra usina, que será usada para a pavimentação de trechos já terraplanados, opera apenas com 10% de sua capacidade e aguarda a liberação ambiental para aumentar o ritmo dos trabalhos.

ATRASOS

E o que é pior: os projetos de alguns segmentos da duplicação voltaram à fase de estudos técnicos. As obras prosseguem somente nos trechos de Nova União e Antônio Dias e, mesmo assim, em ritmo lento. Os investimentos nos túneis e terraplanagens já concluídos correm o risco de se perderem. Santa burocracia!

AUDIÊNCIA

A partida entre Cruzeiro e Grêmio transmitida pelo SporTV (exceto para Minas Gerais) na última segunda-feira (19), alcançou a maior audiência do Campeonato Brasileiro neste ano e também deu ao canal o segundo lugar na audiência da Pay TV. O jogo rendeu 2,95 pontos de audiência, o que significa que mais de 3,9 milhões de pessoas passaram pelo canal durante os 90 minutos da transmissão.

ESTAÇÃO DO SAMBA

O cantor Alexandre Moreira será a atração do projeto Estação do Samba, nesta segunda-feira (26), no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. O musicista se apresenta na praça de alimentação, a partir das 19h30, com entrada gratuita. Artista de muitas habilidades musicais, encantando público há mais de 20 anos com suas interpretações em violão e teclado, Alexandre interpreta canções de Vinicius de Morais, Tom Jobim, entre outros.