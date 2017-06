Coluna William Saliba – 22/06/17

INDUSTRIAIS DO VALE DO AÇO PARTICIPAM DA BRASIL OFFSHORE

Empresários do polo metalomecânico do Vale do Aço retornam hoje (22) de Macaé, no Rio de Janeiro, onde participam desde terça-feira da Feira Brasil Offshore. Integram o grupo, representantes do Sindimiva, Faceme, GNV, Fundição Precisa, Açovale, Termitec, Metalúrgica Solução, JN Engenharia e Metrônomos. A APLM Projetos e Consultoria também está presente na mostra, que se encerra amanhã (23), representando a Metal Nobre Indústria Mecânica de Timóteo. Os empresários regionais participaram de rodadas de negócios com Petrobras, Transpetro, Estaleiro Mauá e Technip. As empresas regionais tiveram apoio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi) do Sebrae e Fiemg – Regional Vale do Aço.

HUMOR NEGRO

Há quem pense que a vacinação contra a gripe deste ano tenha algo a ver com a reforma da previdência. Mesmo tomando a vacina, a maioria dos idosos tem enfrentado sintomas fortes da gripe.

Os velhos tossem, tossem… E deixam de receber a aposentadoria. Para sempre.

COMÉDIA

Picada não é tomar a vacina e gripar assim mesmo.

Picada é ver aumentar a lista de políticos corruptos e sentir no bolso a dor da maior carga tributária do mundo.

SE DEVE, PAGA

Não é pequena a compensação financeira a Minas Gerais e, por extensão, aos municípios exportadores, devido à antiga Lei Kandir. E para acelerar a votação do projeto de lei que tramita no Congresso para o ressarcimento da receita, o deputado Leonardo Quintão (PMDB) liderou a comitiva de prefeitos das regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço na audiência com o presidente interino da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na tarde de quarta-feira (21), em Brasília. As arrecadações ficaram prejudicadas por vários anos em função da desoneração de ICMS sobre as exportações de bens primários e semielaborados.

TATAMI

Wan Hallen Ferreira Alves, de 16 anos, viajou na tarde desta quinta-feira (22) para Londrina, no Paraná, onde representará Minas Gerais, neste final de semana, na disputa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo – categoria até 55 quilos. Será a primeira vez que o atleta de Coronel Fabriciano participará da principal disputa nacional.