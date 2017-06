Coluna William Saliba – 21/06/17

RIXA DE ACIONISTAS DA USIMINAS CHEGA AO MÉXICO

O imbróglio que envolve os dois maiores acionistas da Usiminas, Ternium-Techint e Nippon Steel-Sumitomo, se reflete além das fronteiras brasileiras. Chegou ao México, onde os dois conglomerados são sócios na Tenigal – laminadora de aço revestido, que faz produtos galvanizados. O empreendimento conta com 51% de capital ítalo-argentino e 49% japonês. Os dois sócios não chegaram a acordo para o investimento da ordem US$ 300 milhões, que ampliaria a capacidade de produção do empreendimento para 830 mil toneladas.

EFEITO BRASIL

Embora os dois grupos acionistas ainda não tenham se manifestado sobre o assunto no México, o jornal Valor Econômico apurou que a desistência da Nippon Steel se estenderia para qualquer outro negócio com a Ternium no mundo. Em entrevista publicada nos jornais de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (21), o diretor do grupo acionista japonês, Kazuhiro Egawa, deixa claro que continua aguardando a decisão judicial para solução do impasse na Usiminas.

MAMÃE NÃO QUERO…

Depois de mamar nas tetas da Friboi por um longo tempo, Tony Ramos rompeu o contrato de garoto propaganda.

Começou a achar a carne do frigorífico indigesta.

SEMPRE RAUL

A parceria com Paulo Coelho, drogas, magia negra, ditadura militar, mulheres e filhas. Os temas que marcaram a vida de Raul Seixas, um dos maiores ícones do rock brasileiro, estão no documentário “Raul – O Início, o Fim e o Meio”, que será exibido pelo Canal Curta (TV por assinatura), na próxima segunda-feira (26), às 22h30, semana em que o músico completaria 72 anos de idade. A dirigida por Evaldo Mocarzel, Leonardo Gudel e Walter Carvalho, a produção levou o prêmio de Melhor Documentário no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2013.

BOLACHA

O gerente de marketing do Shopping do Vale do Aço, Rafael Martinez, passeava na manhã de ontem pelo mall em companhia, nada menos, de Bolacha. Para quem ainda não conhece, Bolacha é mascote do Shopping Vale do Aço que vem colecionando fãs e seguidores desde que chegou à Ipatinga. O sucesso é tanto que, neste mês de junho, a promoção especial de Dia dos Namorados do shopping que premiava os clientes com uma almofada personalizada do Bolacha esgotou antecipadamente.

FESTA NO MORRO

O Clube Morro do Pilar, em Ipatinga, realiza o “Arraiá no Morro” nesta sexta-feira (23), às 19h. Com área kids (passaporte disponível a R$9,00), bingo e especialidades do Buffet Forno e Fogão, a festa junina vai ter música de Robson Klein e Banda. O evento é gratuito para sócios e crianças até 12 anos. Para não sócio custa R$ 7,00.