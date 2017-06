Coluna William Saliba – 19/06/2017

GRUPO RAÍZES RECEBE PRESIDENTE DA CENIBRA

O diretor-presidente da Cenibra, Naohiro Doi, e a coordenadora do Instituto Cenibra, Leida Horst Gomes, confirmam presença no almoço do Grupo Raízes do próximo dia 28, no Hotel San Diego Suítes, em Ipatinga. Convidados pelo engenheiro Elísio Vieira, presidente do grupo (que reúne lideranças regionais), os executivos abordarão os bons resultados da Cenibra, além das ações sociais nos 52 municípios onde a empresa de celulose se faz presente. Vale ressaltar que a Cenibra registrou, em 2016, o lucro líquido de R$ 491 milhões, bem acima do verificado no ano anterior. Isso, em meio da maior recessão já registrada no país.

GESTÃO DAS ÁGUAS

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) abriu processo eleitoral para os 32 comitês de bacias hidrográficas de Minas Gerais, inclusive dos rios Piracicaba e Doce. O prazo para as inscrições foi prorrogado até o dia 3 de julho. Na previsão oficial, os novos membros devem tomar posse em outubro. Os editais e a ficha de cadastramento para recomposição do CBH-Piracicaba estão disponíveis no endereço http://comites.igam.mg.gov.br/processos-eleitoral/206-eleicoes-cbh-rio-piracicaba-do2

ALMOÇO

As associações comerciais e CDLs de Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga prestam homenagem aos profissionais da mídia do Vale do Aço pelo Dia da Imprensa, transcorrido no último dia 1º de junho. O tradicional Almoço da Imprensa será no próximo dia 27 de junho, na Fazenda Vovô Laurindo/Emalto, em Timóteo.

ON LINE

O mundo ganha mais de um milhão de novos usuários de internet móvel por dia. A estimativa é do Ericsson Mobility Report. O estudo prevê a adição de 2,6 bilhões de novos assinantes de banda larga móvel até 2022 (oito vezes o seu nível atual). A pesquisa afirma que a tecnologia dominante para acesso às redes móveis, em 2018, será a LTE (também conhecida como 4G), o que a tornará a tecnologia móvel com mais rápido crescimento na história.

CONSTRUÇÃO

O Sebrae Minas realiza amanhã e quarta-feira (21), em Ipatinga, o Seminário Casa & Construção. O encontro será aberto nesta terça-feira, às 19h, com a apresentação do Case de Sucesso, com a Rede GMinas. Na quarta-feira, haverá as palestras “O Shoper de Material de Construção” às 19h; e “Soluções Inovadoras” às 20h30.