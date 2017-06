Coluna William Saliba – 14/06/17

SICOOB VALE DO AÇO SE EXPANDE NA GRANDE BH

O Sicoob Vale do Aço, hoje presente com 12 agências na Região e no Colar Metropolitano do Vale do Aço, expande a sua área atuação. Segundo o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Vale do Aço, Flávio Leal, a instituição foi autorizada pelo Banco Central a atuar na Grande Belo Horizonte, onde há um ano mantém uma agência em Santa Luzia e se prepara para inaugurar uma nova unidade, em agosto, na cidade de Vespasiano. Além disso, o Sicoob Vale do Aço se prepara para expandir a unidade de Santana do Paraíso e inaugura, nos próximos 15 dias, nova agência em Dionísio.

AUTOMAÇÃO PREMIADA

O Sistema de Informática do Sicoob (Sisbr) foi contemplado como a melhor solução de automação de cooperativas financeiras do Brasil, durante a 17ª edição do Prêmio e-Finance, em cerimônia ocorrida na última semana, em São Paulo durante Ciab/Febraban, congresso referência na América Latina em tecnologia da informação para o setor financeiro. O sistema foi o vencedor da categoria “Automação e Cooperativa”.

SISTEMA SICOOB

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) possui 3,7 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas de cartões, consórcios, DTVM, seguradora, previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a sexta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,5 mil pontos de atendimento.

TERNIUM & USIMINAS

A decisão judicial 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, que recentemente negou o pedido de suspensão e manteve uma ação de responsabilidade movida por acionistas da Usiminas contra o ex-presidente Rômel Erwin de Souza, vem consolidar o domínio da Ternium na siderúrgica mineira. O grupo italiano obteve outras duas vitórias em sua disputa interna com a sócia Nippon-Sumitomo. Primeiro, a Justiça indeferiu ação impedindo o retorno de Rômel. Em seguida, a Comissão Valores Mobiliários aprovou a decisão do Conselho de Administração da Usiminas em substituir o representante dos sócios japoneses por Sérgio Leite, como diretor-presidente da Usiminas.

JUSTA HOMENAGEM

Durante a 19ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ipatinga será homenageada a precursora da criação dos CMDCA e também do Conselho Tutelar de Ipatinga, a ex-conselheira Ione de Moraes Tofanelli, que irá receber o prêmio que leva seu nome. A premiação passará a ser anual, sendo destinado às pessoas que contribuíram para o fortalecimento das políticas públicas em favor da criança e do adolescente em Ipatinga. A conferência será realizada no próximo dia 24, de 8h às 18h, no auditório da Fadipa, no Bairro Veneza. O tema central é “A Realidade da Criança e do Adolescente em Ipatinga: Um Direcionamento para Novas Políticas Públicas”.

INFECÇÃO HOSPITALAR

A Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga promoverá nos dias 22 e 23 de junho, o 1º Simpósio de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde do Centro de Estudos do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM). Promovido pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HMEM, o evento tem como tema “Desafios da prevenção de infecção” e deverá reunir cerca de 150 profissionais entre médicos, enfermeiros, servidores e estudantes da área. A entrada é gratuita e os interessados devem se inscrever através do site www.ipatinga.mg.gov.br.