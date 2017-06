Coluna William Saliba – 12/06/17

LÍDERES REGIONAIS QUEREM MAIS REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Tanto a Agência de Convergência do Vale do Aço como o Grupo Raízes, que reúnem lideranças empresariais e profissionais liberais, estão empenhados em gestões para aumentar a representação política regional. Os municípios que integram a Região Metropolitana e o Colar Metropolitano reúnem uma população em torno de 800 mil habitantes. Somente o colégio eleitoral de Ipatinga, a cidade polo regional, teria condições de eleger dois deputados federais e quatro deputados estaduais.

O Vale do Aço, região industrial com tamanha importância econômica, não possui sequer um secretário de estado.

ARTILHARIA

• Se a intenção dos líderes regionais vingar, nas eleições do ano que vem o eleitorado (já cansado de tanta corrupção e incompetência dos atuais parlamentares) vai usar artilharia antiaérea.

• Será o fim dos paraquedistas.

DEMANDA REPRIMIDA

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que 11,6 milhões de domicílios representam a demanda reprimida de banda larga no Brasil. Ou seja, todos eles poderiam pagar pelo acesso à internet de banda larga fixa ou móvel (3G ou 4G), mas não contam com serviço disponível em suas localidades.

AUDIÊNCIA

As dificuldades dos produtores de eucalipto diante da crise, a cadeia produtiva do setor, preços e logística serão os assuntos em pauta amanhã (13), às 9h30, na Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A reunião foi solicitada pela deputada Rosângela Reis (Pros), que pretende reunir produtores, representantes de entidades do setor, integrantes de universidades e do Governo do Estado, entre outros.

CORES E FESTAS

Inaugurando nova fachada, em Coronel Fabriciano, a WP Festas – dirigida pelas empresárias Paola Vieira e sua mãe Ivanda Abreu Almeida – promoveu a alegria da família da doce Rebeca, com a festa Pássaros e Corujas. Com uma decoração criativa e envolvente os convidados se sentiram em plena floresta. O buffet infantil foi cuidadosamente preparado para que as crianças se mantivessem bem alimentadas, enquanto se divertiam no cantinho baby e nos demais brinquedos. Nesta semana, houve também o Dia do Circo do Bernardo e o aniversário de 14 anos de Luís Felipe. O espaço amplo, bem iluminado e ventilado permite diversão com aconchego.

MERCADO DE TRABALHO

Apesar da queda com relação a maio de 2016, o Índice Catho-Fipe de Novas Vagas de Emprego mostra relativa estabilidade no mercado de trabalho nos últimos seis meses (-0,3%). Em maio de 2017, na comparação interanual, a variação foi de -8,7%. Quando comparado ao mês imediatamente anterior, houve virtual estabilidade (+0,1%). O Índice de Novas Vacâncias também apresentou queda (-10,1%) com relação a maio de 2016 e certa estabilidade nos últimos seis meses (-0,5%). Com relação a abril de 2017, houve leve alta de 0,7%.