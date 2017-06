Coluna William Saliba – 09/06/17

CANTORA GRACE ABELHA É DESTAQUE NA TV

A encantadora Grace Abelha, musicista e empresária do Vale do Aço – ela dirige uma empresa no ramo de manutenção de veículos –, foi um dos destaques do programa Talentos e Negócios da TV Sistec, apresentado pela jornalista Fernanda Freitas, em Caratinga. Ex-professora de química, a artista iniciou a sua carreira, em 1992, em Timóteo, tocando rock, pop e MPB. Em 2010, Grace vislumbrou a possibilidade de trabalhar com a ‘música espiritualizante’. Em 2012, gravou o seu primeiro álbum Paz e Luz, em Canto – Volume I e, no ano passado, o Volume II. A entrevista e as músicas apresentadas no programa estão disponíveis no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=tRHP7_2ceTA&feature=youtu.be).

ANIVERSÁRIO DA PM

O comandante da 12ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Edvânio Rosa Carneiro; e o diretor do Núcleo Regional da UMMG, coronel QOR José Vitoriano da Cunha Filho, convidam para a solenidade comemorativa dos 242 anos da corporação e do Dia dos Militares da Reserva. A cerimônia será na próxima quarta-feira (14), às 9h, no quartel do 14º Batalhão, em Ipatinga.

HISTÓRIA RETRATADA

Exposição fotográfica relembra os 93 anos da inauguração da extinta Estação Ferroviária de Coronel Fabriciano. A mostra “A Estrada de Ferro Vitória Minas na Cidade” é uma promoção da Gerência de Cultura da Prefeitura de Fabriciano e será aberta nesta segunda-feira (12), às 17h, no hall do Terminal Rodoviário. Podem ser vistas diversas fotografias históricas, retratando o dia a dia da ferrovia na vida das pessoas ao longo da história da cidade.

BEIJO PASSE LIVRE

A dupla sertaneja Pedro e Simoncello faz Especial do Dia dos Namorados nesta segunda-feira (12), às 19h, na Praça de Alimentação do Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. Formada em 2013, a dupla interpreta, entre outros, sucessos de Luan Santana e Victor e Leo. Outra novidade para os namorados: beijo na porta do cinema vale meia-entrada para os dois. E se um dos deles tiver o cartão Moviecom+, aí ambos não pagam nada.

NO AR

À zero hora de hoje (9), Katy Perry iniciou uma maratona no YouTube. Depois de apresentar as canções do seu novo álbum Witness, a cantora anunciou que o show não acabou e que ficará no ar por mais de 90 horas consecutivas. Katy ficará em uma casa cheia de câmeras, com a oportunidade de interagir e se conectar com os fãs por meio de mensagens na plataforma. Todo o conteúdo será transmitido ao vivo no canal da cantora no YouTube.

FANTÁSTICA MARI PALMA

A bela e simpática jornalista Mari Palma deixou o G1 e estreia neste domingo (11) com tecnologia 360° no Fantástico, ao lado de Renata Ceribelli. Elas apresentarão o quadro Fant360. O primeiro episódio da série traz Mari Palma em um treinamento militar no meio da selva Amazônica. A repórter encara o desafio de saltar de um helicóptero três vezes.