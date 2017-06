Coluna William Saliba – 08/06/17

AGENDA DE CONVERGÊNCIA BUSCA INVESTIDORES NA ALEMANHA

O presidente da Fiemg-Vale do Aço, Luciano Araújo, prepara as malas. Como coordenador da Agenda de Convergência do Vale do Aço, ele segue para a Alemanha para prospectar empresas que tenham potencial para investir no parque industrial do Vale do Aço. Novas indústrias de setores como o papeleiro, de cutelaria e metalurgia, se aqui instaladas, poderiam absorver a produção de empresas âncoras como a Aperam, Cenibra e Usiminas, além de outras de médio porte com khow-how e viés para o mercado externo.

SANTO DE CASA

Depois de 31 anos de atuação em Ipatinga e hoje residindo em Santa Catarina, Antônio Duque Pinto faz sucesso como coach e palestrante. Ele ministra treinamento e palestras motivacionais estruturadas em Programação Neurolinguística (PNL) em empresas, sindicatos, escolas e instituições. Duque atuou por 22 anos em empresas do Vale do Aço, como Usiminas, Consul, Unimed, Sindipa e Jornal dos Bairros, onde assinava artigos. O coach também é muito acessado na internet, através do seu site http://www.mrtony.com.br/.

PÉ NA ESTRADA

Neste domingo, tem o Circuito Aciapi/CDL com corrida e caminhada, em percurso de 5 km, partindo do Parque Ipanema a partir das 8h30. As inscrições estão abertas no site da Associação Comercial (www.aciapi.com.br). O evento também contará com a participação do Hope Moviment desenvolvendo atividades para crianças, além da Estação Saúde da FSFX.

EM FAMÍLIA

Quem estará em Ipatinga nesta sexta-feira (9), será o deputado federal Leonardo Quintão (filho do prefeito Sebastião Quintão). Ele participa às 10h30, em Ipatinga, do lançamento do primeiro curso de graduação em Engenharia Elétrica do novo Campus Avançado de Ipatinga do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). O deputado também visitará as obras do campus, iniciadas com recursos liberados após suas gestões junto ao Ministério da Educação.

CAMPUS

O Campus Avançado do IFMG em Ipatinga contará com 14 salas de aulas, 10 laboratórios, biblioteca, auditório, lanchonete e áreas para os setores administrativos. Para o curso de Engenharia Elétrica estão sendo ofertadas 35 vagas em turno integral, e a seleção ocorrerá através da nota do Enem. As matrículas começam na próxima segunda-feira (12).