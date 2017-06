Coluna William Saliba – 06/06/17

PROVEST DRIBLA A CRISE

Na Provest, uma das maiores fábricas de uniformes corporativos do país, instalada no Distrito Industrial de Ipatinga, a previsão é de crescimento de 16% neste ano. Desde o ano passado, foram contratados 120 novos empregados. O efetivo da empresa volta a ter 300 funcionários. A Provest é comandada pelo empresário Luciano Araújo, que também preside há vários a Fiemg Vale do Aço.

MULHER

Em Ipatinga, a Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado (10) a primeira Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, com o tema “Saúde das Mulheres: desafios para a integralidade com equidade”. O evento será realizado no auditório do Hospital Municipal de Ipatinga, das 13h às 18h. O objetivo é propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres.

EMPRESÁRIO DO ANO

O presidente da Associação Comercial de Coronel Fabriciano agendou café da manhã com os convidados nesta quinta-feira (6), na sede da entidade. Ele irá anunciar oficialmente os escolhidos como Empresário do Ano e Empresária Destaque do Ano.

HENDRIX

Jhol Hendrix promete entreter o público da praça de alimentação do Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga, com canções dos anos 80 até a primeira década dos anos 2000, na Happy Hour desta quarta-feira (7), às 19h. O fato de ser canhoto garantiu a Jhol o apelido de Hendrix, sobrenome de um dos mais célebres guitarristas de todos os tempos. A apresentação é gratuita.

CENTENÁRIO LEONÍSTICO

O Lions Internacional comemora 100 anos. Em Ipatinga, o centenário será celebrado pelos Lions Clubes da cidade neste domingo (11), às 18h, com missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Bom Retiro.

LIVRO

O 10º Salão do Livro Vale do Aço será aberto nesta terça-feira (6), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. Na programação de hoje: às 19h, a intervenção teatral “Todo Mundo Cabe no Mundo” do grupo teatral Casa Laboratório, em homenagem ao escritor Marcelo Xavier; às 19h40, o lançamento dos livros do autor homenageado “O Dia a Dia de Dadá” e “Um Lugar Cheio de Ninguém”.

INTERNET TARTARUGA

A banda larga brasileira caminha a passos de tartaruga. O Brasil registrou média de 6,8 Mbps de velocidade da internet no primeiro trimestre de 2017, o que, segundo ranking trimestral realizado pela empresa norte-americana Akamai, coloca o País na 79ª colocação. O líder do ranking continua sendo a Coreia do Sul, com incríveis 28,6 Mbps, seguida por Noruega (23,5), Suécia (22,5), Hong Kong (21,9), Suíça (21,7), Finlândia (20,5), Cingapura (20,3), Japão (20,2), Dinamarca (20,1) e EUA (18,7). Na internet móvel, a média brasileira foi de 5,2 Mbps. A variação global vai dos 26 Mbps no Reino Unido aos 2,8 Mbps da última colocada Venezuela.

JOGOS ON LINE

Depois da quebra do acordo de exclusividade entre a Globo e CBF, a Vivo transmitirá jogos da Seleção Brasileira. A primeira partida é contra a seleção da Argentina, nesta sexta-feira (9), às 7h05 da manhã. Os assinantes da operadora poderão ver as partidas pelo celular ou tablet, em qualquer lugar, em qualidade HD, pela rede móvel ou Wi-Fi. Para isso, o cliente deve digitar no browser de seu celular o endereço www.vivofutebol.com.br. Outra opção para ver os jogos é baixar o aplicativo do Vivo Futebol, disponível para iOS e Android, e seguir o passo-a-passo.