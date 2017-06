Coluna William Saliba – 05/06/17

CENIBRA INVESTE, APESAR DA ADVERSIDADE DA ECONOMIA

“Apesar do clima de incertezas políticas e econômicas, a Cenibra continua investindo no Brasil, pois sempre acreditou no país e na sua capacidade de superar as adversidades”. Esta foi tônica, na noite da última sexta-feira (2), do pronunciamento do diretor presidente da Cenibra, Naohiro Doi, ao se dirigir aos profissionais de comunicação presentes na comemoração do Dia da Imprensa, promovida pela empresa, no Tauá Resort Caeté.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

A Cenibra investirá até o final de 2018, US$ 50 milhões na modernização do sistema de picagem de madeira e de uma das linhas de branqueamento de celulose, na fábrica de Belo Oriente. O investimento no processo de branqueamento de celulose permitirá a redução do uso de produtos químicos no processo produtivo, economia de água e, por consequência, maior competitividade e otimização de resultados na preservação do meio ambiente.

AS PIORES PROFISSÕES

Repórter de jornal lidera o ranking internacional de pior profissão de 2017, revela o estudo da consultoria CareerCast. O segundo lugar também é da comunicação, ocupado pelos profissionais de rádio e TV. Em seguida, como piores profissões vêm: lenhador (3° lugar), militares (4°), trabalhadores do controle de pragas urbanas (5°), DJs (6°), vendedores de anúncios (7°) e bombeiros (8°). O levantamento leva em conta salário, expectativa de crescimento no emprego, competitividade, grau de estresse e riscos à segurança pessoal.

WHATSAPP NO STF

O engenheiro Brian Acton, um dos fundadores do WhatsApp, foi pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, na manhã da última sexta-feira (2) para defender a criptografia ponta-a-ponta, tecnologia utilizada pelo aplicativo para proteger as trocas de mensagens entre os usuários. Segundo ele, a tecnologia é inviolável e não há meios existentes que permitam qualquer interceptação das comunicações, mesmo pela própria empresa.

AÇÕES

Nos últimos anos, quatro decisões judiciais provocaram a interrupção temporária do serviço do WhatsApp no Brasil. Todas ocorreram após a empresa não fornecer à Justiça informações consideradas sensíveis para investigações de crimes ligados ao tráfico de drogas, ao crime organizado e à pornografia infantil. Há duas ações no STF sobre o tema, por isso a Corte realizou uma audiência pública para discutir a questão.

DIREITOS AUTORAIS

A 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância e determinou que o SBT deve pagar 2,5% de seu faturamento bruto mensal ao Ecad pelas músicas tocadas na programação da emissora. Na sentença, a justiça reforça que a emissora deve respeitar o critério de cobrança determinado no Regulamento de Arrecadação do Ecad, uma vez que este representa a vontade dos titulares, donos das obras musicais.

TENDÊNCIA DIGITAL

Junho começou mais um grande jornal deixando de circular impresso no Brasil. A última edição da Gazeta do Povo, de Curitiba, foi para as bancas no dia 31 de maio. Desde então, o diário passou a ser editado apenas digitalmente. O Grupo Paranaense de Comunicação se desfez de seu parque gráfico. Foram demitidos 62 empregados, 40 dos quais gráficos.