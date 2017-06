Coluna William Saliba – 02/06/17

NOVA REDE DE DROGARIAS DEVE CHEGAR AO VALE DO AÇO

Há 111 anos no mercado de Belo Horizonte, a rede Drogaria Araújo, a primeira do país em faturamento por lojas, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias (Abrafarma), se expande em Minas Gerais. Neste ano, serão abertas novas 40 lojas – 10 já foram inauguradas – para chegar a 200 unidades no Estado. O plano da rede é estar presente nas maiores cidades mineiras, inclusive Ipatinga e Coronel Fabriciano. No ano passado, a Drogaria Araújo registrou um faturamento de R$ 1,9 bilhão, com 7.100 funcionários.

NEM FISIOTERAPIA…

• Com Samu Regional parado e o Hospital São Camilo de Coronel Fabriciano fechado, por descaso dos governos do Estado e Federal, a saúde da Região Metropolitana do Vale do Aço caminha para UTI.

• E de bengala.

CÃOMINHADA

A ONG Meu Amigo Cão (MAC) promete repetir o sucesso dos anos anteriores da tradicional Cãominhada. O passeio dos ‘donos e os seus totós’ está programado para o próximo dia 30 de julho, no Parque Ipanema, em Ipatinga. As inscrições têm início nesta sexta-feira (2). As primeiras 150 inscrições ganham o kit do evento e podem ser feitas mediante doação de ração. Um dos pontos para se inscrever será a Feira de Adoção de Cães e Gatos, que será realizada neste sábado no Shopping do Vale do Aço, de 10h às 16h.

PELA DUPLICAÇÃO

O construtor civil Eunério Euclides, também conhecido como Nero, mostra seu talento musical em defesa da duplicação da BR-381. Morador de Ipatinga desde 1970 e comovido com a triste situação da rodovia e tantos acidentes fatais, ele compôs e interpreta uma canção dentro do conceito de mobilização popular do Movimento Nova 381. O empresário também contratou uma produtora para gravação do videoclipe da sua música, que pode ser visto pelo YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=WEVBc7qdyHQ)

NINGUÉM É PERFEITO

• A consulesa Conceição Soares, viúva do ex-cônsul do Japão e ex-presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, fez alegria dos cruzeirenses presentes no auditório da Aciapi, em Ipatinga, na noite desta quinta-feira. Em seu pronunciamento, na cerimônia de entrega da Comenda Rinaldo Campos Soares, ela lembrou que seu saudoso marido “tinha muitas virtudes e um grande defeito”…

• Era atleticano.

RÁPIDAS

• A Cenibra homenageia com jantar nesta sexta-feira (2), no Tauá Resort Caeté, os profissionais de comunicação dos 48 municípios onde a empresa atua. A festa celebra o Dia da Imprensa, transcorrido ontem.

• A festa acontece no momento que em a Rede Tauá comemora seus 30 anos. O grupo hoteleiro também administra o Grande Hotel de Araxá, rebatizado como Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá.

• Agradecemos as mensagens pela passagem do Dia da Imprensa, enviadas pelo presidente da Usiminas Sérgio Leite e pela gerente de Comunicação da siderúrgica, Ana Gabriela Cardoso; pelo analista de Comunicação da Cenibra, José Roberto Gonçalves; pelo vereador de Coronel Fabriciano, Marcos da Luz; e por Taísa Selis, analista de Comunicação da Alfa Press.