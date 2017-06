Cenibra fechou 2016 com lucro líquido de R$ 491 milhões

O lucro líquido de R$ 491 milhões, acima do verificado no ano anterior – um resultado significativo em um período em que as empresas brasileiras vêm apresentando redução em suas margens de lucro – é um dos destaques do Relatório de Sustentabilidade da Cenibra divulgado hoje (19) pela empresa. O relatório reúne os dados consolidados (da empresa e de suas controladas) referentes ao exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016 e sucede o Relatório de Sustentabilidade 2015.

Em uma plataforma dinâmica, com agilidade no acesso às informações e entendimento, o relatório está disponível em https://www.cenibra.com.br/relatorio-de-sustentabilidade/ e traz informações sobre o desempenho da empresa no conjunto de suas operações, em especial as que contribuem para a sustentabilidade nas dimensões econômica, social e ambiental.

O ano de 2016 foi de grandes desafios para a Cenibra. Apesar de todas as dificuldades no ambiente macroeconômico, que também se refletiram no setor de papel e celulose, a empresa obteve resultados positivos e avanços importantes na área de sustentabilidade.

O lucro líquido de R$ 491 milhões, acima do verificado no ano anterior, representa um resultado significativo em um período em que as empresas brasileiras vêm apresentando redução em suas margens de lucro. No que se refere ao endividamento, a Cenibra foi conservadora na gestão da sua dívida, apresentando uma redução em relação ao ano de 2015. Por meio de um gerenciamento eficiente dos processos, com simplificação, disciplina e eliminação de desperdícios, a empresa conseguiu ajustar seus custos aos limites estabelecidos pelos acionistas, sem prejudicar a qualidade e a segurança da celulose.

MEIO AMBIENTE

No contexto socioambiental, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a Cenibra continuou empenhada na mitigação dos impactos de suas operações nas comunidades em que atua. A empresa empreendeu ações de diálogo permanente e transparente com as partes interessadas, programas socioambientais visando a geração de trabalho e renda, estímulo à educação e ao desenvolvimento local, incentivo às práticas sustentáveis de manejo florestal e foco na manutenção da biodiversidade.

Os esforços para promoção da cultura de saúde e segurança na empresa continuaram, assim como os incentivos ao crescimento pessoal e profissional dos empregados e a busca da melhoria contínua das condições de trabalho. Os investimentos em pesquisa e tecnologia relacionados ao manejo sustentável das florestas prosseguiram e a empresa manteve as certificações.

O ano de 2016 também foi marcado pelo avanço nas práticas de governança corporativa; e o destaque foi o reforço do compromisso com a ética, integridade e combate à corrupção, por meio da continuidade dos treinamentos de compliance e a elaboração da Matriz de Riscos Corporativos, visando a superação de uma estrutura descentralizada para uma estrutura integrada dos riscos do negócio.

“Os resultados da Cenibra em 2016 confirmam o empenho de uma equipe competente e dedicada ao seu crescimento. Agradecemos, portanto, aos empregados e parceiros que colaboraram para alcançarmos os resultados apresentados no relatório.” – ressalta o diretor-presidente Naohiro Doi.