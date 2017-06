Bombeiros realizam em Ipatinga resgate simulado em altura

Tendo como principal base de apoio o terraço do prédio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, mais de 15 militares ligados à 3ª Companhia Independente de Bombeiros movimentaram a Praça dos Três Poderes, na tarde desta terça-feira (27). Sob o comando do major Alexssandro Carlos Oliveira Nunes, eles chamaram a atenção de muitos ao participar de uma operação simulada de salvamento, com utilização de técnicas de cabo aéreo, tirolesa e rapel.

Um dos exercícios demonstrou a condução aérea de uma maca para exemplificar o resgate de uma suposta vítima em local de difícil acesso, sendo ela guiada com o acompanhamento de um soldado desde um ponto elevado até uma ambulância de transporte terrestre.

Outra demonstração de alto grau de periculosidade, com exigência extrema de concentração e equilíbrio, foi uma rota de fuga com cabo aéreo ligando uma distância de mais de 60 metros entre pontos elevados dos edifícios da prefeitura e da Câmara Municipal. O espaço foi percorrido com desenvoltura e em segurança por vários policiais, traduzindo o êxito da simulação.

No desfecho da operação, três bombeiros cumpriram um roteiro apoteótico traçado na preparação do simulado, deslizando ao mesmo tempo, pendurados no cabo aéreo e na tirolesa, até o solo, com as bandeiras de Ipatinga, de Minas Gerais e do Brasil. A ação simbolizou a finalização do trabalho, com o arriamento dos pavilhões.

Dois carros-pipas, um jet ski e uma ambulância de resgate permaneceram estacionados na Praça dos Três Poderes durante toda a simulação. No local, foi instalada ainda uma tenda com alguns dos acessórios utilizados pelos bombeiros em suas diversas atividades de socorro.

A exibição da 3ª Companhia fez parte da programação da Semana de Prevenção, iniciada na segunda-feira (26) e que precede a comemoração do Dia Nacional do Bombeiro, 2 de julho.