Blitz ecológica distribui mudas em Ipatinga

Blitz ecológica realizada na manhã desta segunda-feira (5), na Avenida Burle Marx, próximo à rotatória no Bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, distribuiu 300 mudas – as primeiras de um total de mil que devem ser entregues até sexta-feira. A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Ao longo desta semana, diversas outras atividades serão cumpridas para estimular a população a contribuir para a preservação dos bens naturais. Além de panfletos educativos, são distribuídas aos condutores de veículos mudas de árvores frutíferas e para reflorestamento urbano. As espécies são cultivadas no Viveiro Municipal.

A ação contou com a participação da 12ª Cia. PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito, empresa Infrater e estudantes do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade Única. Como haverá visitação de alunos de escolas da cidade ao Viveiro Municipal, a meta é que até sexta-feira (9) sejam distribuídas outras mil mudas, entre elas Amora, Murta, Flamboyant Mirim, Calistemo (Escova-de-garrafa), Ipê branco e Ipê Roxo.

OUTRAS ATIVIDADES

A Semana do Meio Ambiente prevê ainda, nesta terça-feira (6), a partir das 9h, reunião do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema), no auditório do 7º andar da prefeitura. Logo após, haverá palestra do professor Elder Beltrame, representante do Instituto Federal de Minas Gerais.

Para quarta-feira (7) está prevista visita à Central de Resíduos Vale do Aço, de propriedade da Vital Engenharia, com a participação de entidades ambientalistas e conselheiros do Codema, também a partir de 9h. Na quinta-feira (8), está programado passeio ecológico ao Parque da União, e em seguida os visitantes se dirigem ao Parque Samambaia, no Bairro Bom Jardim, onde realizam um piquenique.

Fechando a programação, na sexta-feira (9), haverá passeio na zona rural de Ipatinga. Os visitantes vão percorrer áreas de preservação ambiental e, no final, haverá contemplação da pedra do Leão Deitado (Tribuna) e visita à capela de São Vicente, no Ipaneminha.

De terça a sexta-feira, sempre pela manhã, acontecem visitas guiadas de alunos das escolas municipais de Ipatinga ao Viveiro Municipal.