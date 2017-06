Avenida Maanaim terá novas intervenções de acesso

As últimas obras visando ampliar as condições de segurança e garantir maior fluidez ao trânsito na região da nova Avenida Maanaim, em Ipatinga, foram definidas no final de semana, após uma série de avaliações técnicas. Entre as novas intervenções, serão colocadas botoeiras nos semáforos que foram instalados na Avenida Guido Marlière e também na saída da própria Avenida Maanaim. Os equipamentos junto à rotatória que liga os bairros Iguaçu e Jardim Panorama e o Parque Ipanema poderão ser usados pelos pedestres ao fazer a travessia das vias.

Passagens elevadas de pedestres também serão construídas nos dois lados das pistas da Avenida Guido Marlière, próximo à rua Tuparis e pouco antes da saída da Maanaim, reduzindo a velocidade dos veículos nos dois sentidos entre o Iguaçu e o Panorama. A última passagem elevada prevista é a extensão da que já existe hoje num dos sentidos da Avenida Burle Marx, próximo à ponte sobre o ribeirão Ipanema, no Parque Ipanema.

CONTORNO

Para evitar engarrafamentos na região, os motoristas que saem da Avenida Maanaim, no sentido Cidade Nobre-Iguaçu, deverão seguir à direita pela Avenida Guido Marlière, contornando em direção ao Parque Ipanema pelas ruas Pedras Preciosas e Rutilo, no Iguaçu, até ganharem a Avenida Cândido Rondon, pouco antes do Ipatingão.

A obra de proteção da margem do Ribeirão Ipanema com gabiões, junto à avenida Maanaim, também está sendo completada nesta semana. Conforme a Secretaria de Obras de Ipatinga, nos próximos dias começa a colocação do material de proteção e contenção no ponto de erosão pluvial existente na margem superior da avenida.