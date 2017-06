Atleta de Timóteo conquista o pódio no Brasileiro de Karatê

O karateca de Timóteo, Zildo Oliveira, atleta da Seleção Mineira, conquistou no último fim de semana a medalha de bronze, no Campeonato Brasileiro de Karatê, disputado em Vitória no Espírito Santo, no último final de semana.

Zildo Oliveira faz parte da Seleção Mineira de Karatê e está entre os 194 de Minas Gerais que subiram ao pódio nas etapas disputadas até aqui e conquistaram vagas na etapa final. O atleta timotense está classificado para disputar a fase final do Brasileiro de Karatê, programado para o outubro, na Bahia.

Além de atleta há mais de 30 anos, Zildo Oliveira, que dá aulas na Academia Dojo Zildo no Clube Alfa, é também árbitro de Minas Gerais em competições oficiais de karatê.