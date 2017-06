Atleta de Ipatinga ganha ouro na Copa Caeté de Jiu-jitsu

O atleta da equipe Tokugawa de Ipatinga, Túlio Cunha, sagrou-se campeão da categoria faixa marrom, peso médio (- 82,3 kg), na VII Copa Caeté de Jiu-jitsu. A competição aconteceu neste domingo (18), no ginásio poliesportivo municipal de Caeté. O evento foi realizado pela Liga Brasileira de Jiu-jitsu e envolveu 34 equipes e 430 atletas.

Para Túlio Cunha foi uma grande oportunidade para o balizamento com os atletas de outras academias. “Quando vi a competição foi uma oportunidade para colocarmos novamente todo nosso esforço dos treinos em prática”, disse o lutador que venceu as duas lutas de sua chave.

Já o técnico da equipe Tokugawa, Pablo D’ávila, referendou o desenvolvimento técnico que o atleta vem apresentando em suas últimas competições. “Túlio ficou mais de seis meses parado no ano passado, devido a uma cirurgia no joelho. Essa é a segunda competição no ano que ele volta com o ouro. Estamos muito felizes com sua total recuperação”, disse.

O presidente da Liga Brasileira de Jiu-jitsu, mestre Hilton Leão, avaliou positivamente o evento. “O nível técnico dos eventos da liga vem crescendo gradativamente. Temos visto a participação de um grande número de faixas pretas e também da categoria máster (acima dos 30 anos). A cada competição é oportunidade de desenvolvimento para todas as equipes”, disse Leão.