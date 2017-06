AME promove Almoço Fraterno em Ipatinga

A Aliança Municipal Espírita de Ipatinga (AME) programou o seu Almoço Fraterno para o próximo dia 25 de junho, domingo, a partir das 12h no Ipaminas Esporte Clube, no Bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. O evento tornou-se tradição no calendário do movimento espírita da cidade.

Neste ano, o cardápio do Almoço Fraterno terá pernil de panela ao molho de laranja, fricassé de frango, arroz branco, macarronada, feijão rico e saladas diversas. O convite está sendo vendido a R$ 20,00, nas casas espíritas de Ipatinga e crianças de até cinco anos não pagam. Haverá no local a venda de sucos, refrigerantes e doces. A promoção é aberta a participação de toda a comunidade.