Ação ecológica espera mobilizar centenas de pessoas

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Fundação Aperam Acesita e parceiros promovem uma série de atividades em comemoração à data, em Timóteo. As ações envolvem alunos, educadores, comunidade e empregados da siderúrgica.

Neste ano, a programação está incentivando cada um a assumir uma postura consciente e atuante, alinhado a um programa da Aperam South America, o Sou+, o jeito que a Aperam adotou para promover o cuidado com a saúde, segurança e sustentabilidade.

No último dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi realizada blitz educativa no Bairro Primavera, com a distribuição de mudas para a comunidade. No mesmo dia, foi iniciado o Circuito Ambiental, no Centro de Educação Ambiental – Oikós. Mais de 400 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental das escolas estaduais de Timóteo passaram pelo local, participando de uma roda de conversa com o tema “Meio Ambiente e Segurança” e um Jogo Educativo Ambiental que destacam a saúde, segurança e sustentabilidade como um valor.